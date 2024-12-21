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Більше жителів одного із найблагополучніших королівств Європи страждають від бідності

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Більше жителів одного із найблагополучніших королівств Європи страждають від бідності
Ставки прожиткового мінімуму невиправдано низькі для норвежців
фото із відкритих джерел

Кожен п'ятий житель країни важко зводить кінці з кінцями

За останні три роки ціни на продукти в Норвегії збільшилися на 33%. Багато сімей насилу зводять кінці з кінцями. Міжнародна християнська та благодійна організація «Армія порятунку» закликає владу збільшити суму соціальної допомоги. Про це пише Euronews.

У Норвегії дедалі більше людей стикаються із бідністю. Згідно з опитуваннями, кожен п'ятий житель країни важко зводить кінці з кінцями. Напередодні Різдва благодійна організація готує для норвежців продуктові набори. Цього тижня їх отримають 1400 родин.

Тоні Роуз – біоінженер. Колись вона робила особистий внесок у «Армію порятунку». Зараз, через хворобу, жінка потребує підтримки. «Я ніколи не думала, що стану людиною, якій знадобиться така допомога. Тож для мене це був довгий шлях, щоб увійти в ці двері», – каже вона.

Більшість норвежців, які звертаються до «Армії порятунку», вже отримують соціальну допомогу від держави. Але цього не вистачає на життя.

«Ставки прожиткового мінімуму невиправдано низькі, і ми це бачимо. Наші черги зростають, і все більше людей потребують підтримки. Тому ми закликаємо владу збільшити розмір соціальної допомоги», – наголошує помічник керівника соціальної служби Елін Вестбі Херікстад.

З цією думкою згодні й у Норвезькому національному інституті досліджень споживчого попиту. В опублікованому раніше цього року звіті експерти дійшли висновку про необхідність збільшення соціальної допомоги.

Нагадаємо, у Норвегії припиняється автоматичне надання притулку всім українським біженцям. Це стосується громадян, які прибуватимуть до північної країни із західної частини України. Таку заяву зробила міністерка юстиції Норвегії Емілія Енгер Мель.

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Теги: економіка соціум продукти Норвегія гуманітарна допомога

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