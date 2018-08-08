15% українців не планують йти на вибори президента



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За чинного президента готові проголосувати 5,3% тих, хто візьме участь у виборах

17,4% українців не визначились, за кого голосуватимуть на виборах президента у 2019 році, а 15,2% взагалі не планують брати в них участь.

Про це йдеться у результатах дослідження Соціологічної групи «Рейтинг».

Найбільшу підтримку серед опитаних – 11,1 % – отримала лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко.

Голові «Громадянської позиції» Анатолію Гриценку віддати свій голос наразі готові 6,7%, а співголові «Опозиційного блоку» Юрію Бойку – 6,4%.

Четвертий в рейтингу – артист Володимир Зеленський із 6,2% голосів

Головного «радикала» Олега Ляшка та співака Святослава Вакарчука підтримали б на виборах по 5,9 та 5,7%. А за чинного президента Петра Порошенка готові проголосувати 5,3%.

Голова партії «За Життя» Вадим Рабінович міг би отримати 3,7% від усіх респондентів.

Всі інші кандидати отримали менше 3%. Зокрема, мер Львова Андрій Садовий – 1,6%, лідер «Свободи» Олег Тягнибок – 1,3%, екс-голова СБУ Валентин Наливайченко – 1,2%, Роман Безсмертний – 1,1%.

Менше одного відсотка набрали колишній прем’єр Арсеній Яценюк (0,8%), нардеп Сергій Тарута (0,7%) та голова Аграрної партії Віталій Скоцик (0,3%).

Водночас, ще 9,5% українців обрали варіант «інший кандидат».

Раніше в інтерв’ю «Главкому» заступник глави фракції Блок Петра Порошенка Сергій Березенко заявив, що у БПП збираються розпочинати виборчу кампанію, і вже запрацював виборчий штаб.

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Джерело: Українська правда