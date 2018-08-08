Політичні куркулі. Чим здивував фінансовий звіт Аграрної партії

Аграрна партія дивує не тільки рекордним фінансуванням з боку фізичних та юридичних осіб, а й ефективністю використання коштів.

Останні два роки ця політична сила отримує рекордне для українських партій фінансування від фізичних та юридичних осіб

Аграрна партія України зареєстрована Міністерством юстиції України в 2006 році. Але активною у медійному полі ця політична сила стала лише в 2014-му, коли її очолив Віталій Скоцик. Вже в 2015 році на місцевих виборах партія набрала 8% голосів і зайняла 5-те місце у загальному заліку.

Аналізуючи діяльність партії протягом 2016-2017 рр., відразу помітно амбіції, еволюцію та можливості «аграріїв»: ця партія дивує не тільки рекордним фінансуванням з боку фізичних та юридичних осіб, а й ефективністю використання коштів.

Завдяки Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання і протидії політичній корупції», вже два роки поспіль ми маємо змогу аналізувати фінансову та господарську діяльність політичних партій. Здійснюваний Центром «Ейдос» у 2017 році аналіз фінансових звітів партій за 2016 рік став підґрунтям для формування і передачі пропозицій щодо усунення виявлених порушень та приведення їхньої діяльності у відповідність до вимог закону. Наразі під прицілом 2017 рік. Аналітики продовжують вивчати фінансові звіти і діяльність партій, а також інформувати суспільство про поступ у реформі партійних фінансів.

Загальна інформація – «ДНК» партії

Аграрна партія входить до трійки лідерів за ступенем розгалуженості своєї мережі. На кінець 2017 року зареєстровано 318 місцевих організацій партії зі статусом юридичної особи, тоді як у 2016-му таких було 305. Щоправда, рахунки в банку відкриті лише у 62 осередках, що вже є порушенням законодавства. І якщо Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) в перший рік набрання чинності відповідного закону закривало на цей факт очі, то зараз, коли відповідні норми діють вже протягом двох років, виправдань їхній бездіяльності немає.

Крім збільшення кількості осередків, значно зросла і кількість працівників партії: у 2016 році, за офіційними даними, в секретаріаті центрального офісу партії працювало 22 особи, на кінець 2017-го – 67, а якщо врахувати працівників обласних організацій, то – 113 осіб. Більш того, кількість працівників, особливо у місцевих організаціях, почала збільшуватись починаючи з вересня 2017 року. Саме через цей факт розрахувати середні видатки на працівників в регіонах майже неможливо. В центральному апараті ця сума становить 4703 грн. Розмір найбільших зарплат в голови партії – близько 12 тис. грн в місяць та керівника секретаріату Романа Безсмертного – трохи більше 10 тис. грн (Нагадаємо, Безсмертний вже припинив співпрацю зі Скоциком і оголосив, що йтиме в президенти сам). Решта працівників мають зарплату на рівні мінімальної.

Два кандидати в президенти для однієї партії забагато? На початку 2018 року «аграріїв» покинув Безсмертний

Майно партії або золотий фонд

Власним майном Аграрна партія не володіє. Все що задекларовано – в оренді. Найбільші офіси знімає центральна організація партії в Інституті водних проблем і меліорації Національної академії аграрних наук – 376 кв. м та київський обласний осередок – в Українському державно-кооперативному проектно-вишукувальному і науково-дослідному об’єднанні Укрндіагропроект – 268 кв. м .

Загалом порівняно з парламентськими партіями, «аграрії» не дозволяють собі мати зайвих метрів або іншого майна, навіть єдине авто, яке партія орендує – це скромне Renault Logan.

Доходи

А от за чим Аграрна партія тримає лідерські позиції, то це за коштами, які були залучені від фізичних та юридичних осіб. Загальна сума внесків, враховуючи обласні осередки партії – майже 16 млн грн. Це абсолютний рекорд серед всіх партій країни: жодну іншу партію фінансово так не підтримують, принаймні офіційно.

Звичайно, що парламентські партії, отримуючи кошти з держбюджету, не зовсім переймаються пошуком спонсорів. Але у випадку Аграрної партії така підтримка свідчить про те, що політична сила знайшла свою нішу і користується підтримкою агрохолдингів та дрібних фермерських господарств, які, чим ближче до виборів, тим інтенсивніше роблять внески.

Тільки в центральну організацію партії за 2017-й було зроблено 800 внесків від фізичних осіб на загальну суму 2,3 млн грн.

Найщедрішими донорами можна назвати Олега Корбана, голову Київської регіональної партійної організації. Через свої фірми та особисто він вніс на рахунки Київської обласної та центральної організації більше 1,7 млн грн.

Також варто виділити ПП «Мінераліз», яке перерахувало на рахунки партії 786 тис. грн.

Серед обласних організацій партії найбагатшими є, крім згаданої Київської, ще Харківський та Чернігівський осередки, яких проспонсорували на 1,6 та 1.7 млн грн відповідно.

У 2016 році найбагатшим осередком була Хмельницька обласна організація, яка фінансувалась групою компаній «Сварог» (пов’язана з братами Буряками). Переважно через офшорні фірми вони завели 2,78 млн грн. Але вже у 2017-му через конфлікт Скоцика з цим угрупуванням партія втратила таку підтримку: Хмельницька обласна організація збагатилась лише на 385 тис. грн.

Майже всі спонсори як центральної організації партії, так і осередків на місцях – місцеві фермерські господарства.

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Видатки

Структура видатків Аграрної партії майже не відрізняється від парламентських партій, але все ж є свої особливості. Рух між рахунками центральної організації та регіональними осередками відбувається постійно і його логіку важко відслідкувати. Наприклад, з центру в один з осередків надходить сума коштів, потім, за кілька днів, невикористані кошти повертаються у зворотньому напрямку.

Отже, ТОП-5 видатків Аграрної партії України в 2017 році:

3 млн грн – матеріальні витрати та оплата послуг. Ця графа включає: від банківських послуг та закупівлі канцелярії до проведення соціологічного опитування. Загалом, варто зазначити, що такі загальні фрази в звітах інколи призводять до проплат, які неможливо визначити.

– матеріальні витрати та оплата послуг. Ця графа включає: від банківських послуг та закупівлі канцелярії до проведення соціологічного опитування. Загалом, варто зазначити, що такі загальні фрази в звітах інколи призводять до проплат, які неможливо визначити. 2,8 млн грн було витрачено на заробітну плату працівників. Сюди включено як зарплата центрального офісу, так і працівників обласних осередків.

було витрачено на заробітну плату працівників. Сюди включено як зарплата центрального офісу, так і працівників обласних осередків. 2,4 млн грн – оренда офісів по всій країні. Якщо в Києві партія має два великих офіси, то в регіонах переважно це приміщення до 100 кв. м.

– оренда офісів по всій країні. Якщо в Києві партія має два великих офіси, то в регіонах переважно це приміщення до 100 кв. м. 2,37 млн грн партія витратила на пропаганду своєї програми та діяльності. І якщо парламентські партії 70-80% видатків на рекламу спрямовують на телебачення, то «аграрії» зосередились на регіональних друкованих виданнях та зовнішній рекламі. Ця ніша не зовсім заповнена партіями-гігантами, принаймні в міжвиборчий період, і покриває більшість виборців Аграрної партії. Також, що найважливіше, ціна такої реклами в десятки, а інколи і в сотні разів менша.

партія витратила на пропаганду своєї програми та діяльності. І якщо парламентські партії 70-80% видатків на рекламу спрямовують на телебачення, то «аграрії» зосередились на регіональних друкованих виданнях та зовнішній рекламі. Ця ніша не зовсім заповнена партіями-гігантами, принаймні в міжвиборчий період, і покриває більшість виборців Аграрної партії. Також, що найважливіше, ціна такої реклами в десятки, а інколи і в сотні разів менша. Партія також сплатила майже 1,5 млн грн податків та зборів.

Доступність партії

Традиційно Аграрна партія щоквартально викладає фінансові звіти як центральної організації, так і місцевих осередків на своєму сайті, що передбачено законом «Про політичні партії в Україні». Хоча відомостей про внутрішній та зовнішній фінансові аудити на сайті не опубліковано.

Аналізуючи діяльність «аграріїв» другий рік поспіль, можна зазначити про сталий розвиток партії. Це чи не єдина політична сила, яка показує динаміку збільшення регіональних осередків, залучення все більше коштів на свою статутну діяльність як від юридичних, так і фізичних осіб, значне збільшення працівників як в центральній організації, так і на місцях.

Звичайно, існують й недоліки. Зокрема, не у всіх місцевих організаціях відкриті рахунки у банках, а це пряме порушення законодавства. Також продовжує надходити фінансування від юридичних осіб, власниками яких є особи, уповноважені на виконання функцій місцевого самоврядування.

2018-й буде визначальним для партії, адже її донори очікують захисту своїх інтересів в парламенті, а не тільки на місцях. І судячи з потенціалу, перш за все фінансового, Аграрна партія буде серйозним гравцем на політичному ландшафті країни.

Сергій Адаменко, Центр «Ейдос»

Публікація здійснена за підтримки Європейського союзу і Центру демократії та верховенства права (проект «Посилення коаліції РПР») в рамках виконання проекту «Підвищення обізнаності громадян щодо фінансування політичних партій як запорука зменшення політичної корупції в Україні», який впроваджується Центром «Ейдос». Зміст публікації є виключною відповідальністю Центру «Ейдос» і в жодному разі не відображає погляди Європейського союзу чи Центру демократії та верховенства права.

Матеріал підготовлено завдяки аналітичній системі YouControl

Сергій Адаменко, Центр «Ейдос» для «Главкома»

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