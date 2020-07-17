17 липня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
17 липня святкують Всесвітній день емодзі
Фото: Matt Alexander / PA Wire / PA Images
Сьогодні не рекомендується залишати маленьких дітей одних в приміщенні, навіть у їхній власній кімнаті
17 липня відзначаються такі свята:
- Всесвітній день емодзі
- День святого Андрія
Народні прикмети на 17 липня:
- На деревах з'явилися жовте листя - буде рання осінь.
- Яка погода на Андрія - такою вона буде і на Калинника (11 серпня).
- Багато ос - взимку буде холодно.
- Якщо овес росте погано, то варто очікувати небагатого врожаю.
Що не рекомендується робити 17 липня:
- Залишати маленьких дітей одних в приміщенні, навіть у їхній власній кімнаті. Наші предки були упевнені, що темна сила налякає дитину і навіть нашле на малюка хвороби.
- Лаятися і лихословити - це може погано відбитися на здоров'ї.
- Здійснювати великі покупки. Все придбане в цей день може швидко вийти з ладу або розподобатися.
- Віддавати в ремонт взуття, особливо якщо ви збираєтеся подорожувати.
У кого іменини 17 липня?
Іменини сьогодні святкують Олександра, Олексій, Анастасія, Андрій, Євтимій, Марія, Марфа, Микола, Ольга, Татіана, Феодор, Феодот.
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