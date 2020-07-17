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    Суспільство

    17 липня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

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    <p>17 липня святкують Всесвітній день емодзі</p> - 17 липня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

    17 липня святкують Всесвітній день емодзі

    Фото: Matt Alexander / PA Wire / PA Images

    Сьогодні не рекомендується залишати маленьких дітей одних в приміщенні, навіть у їхній власній кімнаті

    17 липня відзначаються такі свята:

    • Всесвітній день емодзі
    • День святого Андрія

    Народні прикмети на 17 липня:

    • На деревах з'явилися жовте листя - буде рання осінь.
    • Яка погода на Андрія - такою вона буде і на Калинника (11 серпня).
    • Багато ос - взимку буде холодно.
    • Якщо овес росте погано, то варто очікувати небагатого врожаю.

    Що не рекомендується робити 17 липня:

    • Залишати маленьких дітей одних в приміщенні, навіть у їхній власній кімнаті. Наші предки були упевнені, що темна сила налякає дитину і навіть нашле на малюка хвороби.
    • Лаятися і лихословити - це може погано відбитися на здоров'ї.
    • Здійснювати великі покупки. Все придбане в цей день може швидко вийти з ладу або розподобатися.
    • Віддавати в ремонт взуття, особливо якщо ви збираєтеся подорожувати.

    У кого іменини 17 липня?

    Іменини сьогодні святкують Олександра, Олексій, Анастасія, Андрій, Євтимій, Марія, Марфа, Микола, Ольга, Татіана, Феодор, Феодот.

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