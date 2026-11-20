Дональд Трамп, Володимир Путін і Сі Цзіньпін під час зустрічі на саміті в Китаї

Президент США Дональд Трамп назвав Володимира Путіна та Сі Цзіньпіна друзями й продемонстрував готовність до особистого діалогу з керівниками Росії та Китаю. Такий дипломатичний підхід викликав критику в американському політикумі: опоненти президента вважають, що Москва та Пекін можуть використовувати його прагнення до прихильності. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Washington Post.

Трамп вважає готовність спілкуватися з авторитарними лідерами своєю дипломатичною перевагою. На його думку, особисті стосунки допомагають вести переговори навіть із політиками, яких інші західні уряди намагаються уникати.

Однак критики американського президента переконані, що така стратегія може зіграти на користь його співрозмовників. Путін і Сі Цзіньпін, на їхню думку, здатні використовувати прихильність Трампа, водночас продовжуючи відстоювати власні інтереси.

Шумер порівняв Трампа зі скрипкою

Лідер демократичної меншості в Сенаті США Чак Шумер заявив, що російський і китайський керівники знають, як впливати на американського президента за допомогою компліментів і пишних церемоній.

«Сі та Путін знають: якщо вони леститимуть самолюбству Трампа, відволікатимуть його помпезністю і трохи підлещуватимуться, Трамп відступить у питаннях, які мають найбільше значення для американців», – сказав сенатор.

Шумер також використав образне порівняння, заявивши, що Путін і Сі «грають на Дональді Трампі, як на дешевій скрипці». Цю оцінку він озвучив 18 листопада, критикуючи підхід президента США до переговорів із лідерами Росії та Китаю.

Наступного дня сенатор знову повернувся до цієї теми. Після тристоронньої зустрічі він назвав дружбу Трампа з Путіним і Сі «історично ганебною» для американського президента та охарактеризував саміт як історичну ганьбу для США.

Шумер також звинуватив главу Білого дому в тому, що той демонструє прихильність до противників Сполучених Штатів заради спільних фотографій, замість того щоб відстоювати американські інтереси.

У декларації не згадали Україну

За підсумками переговорів США, Росія та Китай оприлюднили спільну декларацію. У документі йдеться про реформування Організації Об'єднаних Націй, збільшення постачання нафтопродуктів і зниження ядерних ризиків. Водночас у ньому немає жодної згадки про російську війну проти України.

Також учасники зустрічі не взяли на себе конкретних зобов'язань щодо скорочення ядерних арсеналів. Вони лише підтвердили, що ядерну війну неможливо виграти й не можна допустити, та висловили готовність вести діалог про зменшення ядерних ризиків. Конкретних строків або механізму таких переговорів не визначили.

Окремий пункт декларації стосується міжнародного правосуддя. Три держави виступили проти того, що назвали зловживанням юрисдикцією Міжнародного кримінального суду, та підтримали імунітет державних посадовців від судового переслідування. Це особливо важливе питання для Путіна, щодо якого МКС видав ордер на арешт через підозри у воєнних злочинах в Україні.

Нагадаємо, напередодні зустрічі трьох лідерів «Главком» аналізував, чому переговори без участі України та європейських держав викликають занепокоєння. Зокрема, можливі домовленості Вашингтона, Москви та Пекіна можуть стосуватися питань міжнародної безпеки, які безпосередньо зачіпають інтереси Києва.