2 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Цього дня не рекомендується голосно лаятися та лихословити

2 серпня відзначається День пам’яті загиблих воїнів-десантників різних часів і поколінь, День народження поштової скриньки та День екологічного боргу. Віряни вшановують пам'ять пророка Іллі.

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День пам’яті загиблих воїнів-десантників різних часів і поколінь

З 2017 року 2 серпня Україна вшановує пам’ять офіцерів та солдатів десантних військ різних часів і поколінь, які загинули, захищаючи рідні землі від ворогів.

Цей проєкт започаткований з метою увічнення пам’яті полеглих, популяризації їхніх героїчних вчинків, які можуть стати взірцем для кожного громадянина країни, для підвищення бойового настрою військовослужбовців та виховання у молоді патріотичного духу.

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В цей день по всій країні проводяться мітинги-реквієми, присвячені події, відбувається панахида, віддається шана та військові почесті тим, які своєю мужністю та відданістю присязі формували славу десантних військ України, та «пішли на небо», не повернувшись з поля бою.

День народження поштової скриньки

Щороку 2 серпня весь світ відмічає День народження поштової скриньки.

Для святкування цієї події було встановлено дату появи на вулицях Лондона перших скриньок для листів. Це відбулося 2 серпня 1858 року. Але ця конструкція була відомою ще більш як за три століття до цієї дати.

В 1500 році португальський мореплавець Бартоломеу Діаш прямуючи до Південної Африки, потрапив у сильну бурю, в результаті чого загинув. Офіцер, який вижив, вирішив описати цю подію, щоб сповістити про причину зникнення учасників експедиції на випадок, якщо і решта мандрівників не повернеться на батьківщину. Він засунув лист у черевик, який повісив на дерево.

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Через рік мореплавець Жуан да Нова знайшов це повідомлення і побудував на тому самому місці каплицю. Місцеві жителі використовували черевик для листування протягом довгого часу. Зараз там встановлено пам'ятник у вигляді великого черевика, щоб вшанувати одну з перших поштових конструкцій.

У ті часи, коли європейські мореплавці мандрували до Індії, вони залишали послання на мисі Доброї Надії у кам'яному коробі, а судна, які поверталися до Європи, забирали їх.

День екологічного боргу

Щороку вся світова спільнота відзначає День екологічного боргу. Мета свята – привернути увагу людства на те, що ресурси нашої планети не вічні, а кожна людина є своєрідним боржником. Варто відзначити, що день святкування не є фіксованим. Дата залежить від того, коли люди повністю вичерпають ту кількість ресурсів, які Земля зможе відновити протягом року. Як населення всієї планети, так і окремі країни, постійно позичають у Землі певну кількість ресурсів. І чим швидше у році настає День екологічного боргу, тим більше ресурсів ми винні нашій планеті, а також своїм нащадкам. Цей день було створено з метою привернення уваги світової спільноти на надмірне витрачання природних ресурсів Землі.

Яке сьогодні релігійне свято

2 серпня в церковному календарі відзначається день пам'яті пророка Іллі, який був першим християнським пророком. Ілля народився в Фесвії Галаадській близько 900 років до народження Ісуса Христа. Від малих літ пророк присвятив себе служінню Богові. Він оселився в пустелі, свої дні проводив у суровому пості та молитві. Але більшість людей тоді поклонялися ідолам.

Пророк Ілля боровся з язичництвом і намагався переконати людей відмовитися від ідолів та повернутися до служіння єдиному Богу. Одного разу він зійшовся з правителем міста і пророкував, що через нечестиві дії влади, землю постигне страшна посуха. Сталося так, як він пророкував. Була така страшна спека, що навіть трава вигоріла. Настав голод. Але Ілля молився Богу, тому ворони щодня приносили йому м'ясо та хліб, а воду він брав з невеликого струмка.

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Висох через деякий час струмок. Тоді явився Іллі уві сні Господь й сказав йти жити до вдови в язичницькому місті Сарепта Сидонська. Чоловік так і зробив. У вдови залишилося на той час трішки борошна та олії, а ще був в неї син. Ілля пообіцяв, що поки він буде молитися, борошно і олія не закінчаться. Так і сталося. А потім захворів сильно син вдови, але Ілля вилікував його силою молитви.

Що не можна робити цього дня

Заборонено важко працювати по дому чи у полі.

Від цього дня народні повір'я забороняють купатися у водоймах.

Не варто стояти під деревами, голосно лаятися, лихословити.

Народні прикмети і традиції

Дивилися, який сьогодні день: дощ – в році буде небагато пожеж;

Почути сильний грім – увесь рік буде боліти голова;

Дощовий день вказує на те, що негода ще довго буде тривати;

У лісах багато білих грибів – чекайте на великий урожай.

Пам’ятні події 2 серпня

216 рік до н. е. – у битві під Каннами карфагенський полководець Ганнібал розбиває 80-тисячне римське військо і завдає найважчої поразки Риму за всю історію його існування;

47 рік до н. е. – біля м. Зели Гай Юлій Цезар перемагає царя Боспорського царства Фарнака ІІ;

1519 рік – 40-тисячне кримсько-татарське військо Багатур-Салтана розбиває у битві під Сокалем 20-тисячне військо литовського гетьмана Костянтина Острозького;

1776 рік – відбувається церемонія підписання Декларації незалежності 13 північноамериканських колоній, яка була прийнята 4 липня Континентальним конгресом;

1791 рік – у Відні Жан-П'єр Бланшар проводить перші успішні випробування парашута: з повітряної кулі він скидає домашніх тварин;

1865 рік – у видавництві Макміллана виходить перше видання книжки Льюїса Керрола «Пригоди Аліси в Дивокраї»;

1887 рік – Ровелл Годж отримує патент на колючий дріт;

1909 рік – на озброєння армії США приймають перший військовий літак, побудований братами Райт;

1914 рік – Королівство Італія оголошує про свій нейтралітет в європейському конфлікті (Перша світова війна);

1917 рік – вперше здійснюють приземлення літака «Сопвіч» на палубу корабля британських військово-морських сил "Furious";

1918 рік – Гетьман України Павло Скоропадський затверджує закон про створення фонду Національної бібліотеки Української держави;

1919 рік – повертаючись до України, гине в авіатрощі під Ратибором (Сілезія) Дмитро Вітовський;

1939 рік – Альберт Ейнштейн надсилає президенту США Франкліну Рузвельту листа, в якому інформує про роботу нацистських фізиків із створення атомної зброї та закликає розпочати в США дослідну програму;

1940 рік – бригадний генерал Шарль де Голль, який після капітуляції Французької республіки залишає країну, із Лондона закликає усіх патріотів продовжувати збройну боротьбу з нацистською Німеччиною;

1943 рік – відбуваються повстання і втеча ув'язнених у концентраційному таборі «Треблінка»;

1945 рік – завершується Потсдамська конференція;

1953 рік – у Києві відкривають дитячу залізницю;

1964 рік – Тонкінський інцидент, що спричиняє ескалацію війни у В'єтнамі;

1970 рік – у Белфасті британська армія вперше застосовує гумові кулі проти північних ірландців;

1990 рік – о 14:00 за місцевим часом іракські війська нападають на Кувейт;

1990 рік – у Дніпропетровську (нині – Дніпро) розпочинаються Дні козацької слави, присвячені 500 річчю українського козацтва;

1991 рік – Сполучені Штати Америки визнають незалежність Латвії, Литви та Естонії;

2005 рік – катастрофа літака Airbus A340 французьких авіаліній в аеропорту Торонто;

2006 рік – в Йоганнесбургу (ПАР) уперше за останні 25 років випадає сніг;

2014 рік – суд Тбілісі заочно арештовує експрезидента Михаїла Саакашвілі у справі перевищення службових повноважень;

2017 рік – у США набирає чинності ухвалений обома палатами Конгресу Закон № 3364 про протидію агресії Росії, КНДР та Ірану;

2020 рік – від МКС повертається капсула Crew Dragon із двома американськими астронавтами на борту, які брали участь у місії SpaceX DM-2 (перший політ людей на приватному космічному кораблі);

2022 рік – Ненсі Пелосі відвідує Тайвань.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Олександр, Ілля, Георгій, Афанасій, Тихон.