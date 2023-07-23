Папа Римський готовий посадити літак у Москві, щоб побачити Кирила

Папа Римський та патріарх Кирило вже зустрічалися в аеропорту

Понтифік може залетіти до Москви дорогою в Монголію

Папа Римський Франциск пропонує зустрітися із російським патріархом Кирилом Гундяєвим в одному з московських аеропортів. Про це інформує ТАСС.

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Літак Папи Римського зупиниться в одному з аеропортів Москви на дозаправлення на шляху до Монголії чи назад. Про це агентству повідомив голова Всесвітнього союзу старовірів Леонід Севастьянов. Він зазначив, що провів особисту розмову з понтифіком.

Так, за словами Севастьянова, перша зустріч патріарха Кирила і Папи Римського відбулася 2016 року в аеропорту Гавани. Зараз, на його думку, можна провести аналогічну зустріч.

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Також зазначають, що Папа Римський Франциск здійснить апостольський візит до Монголії з 31 серпня до 4 вересня.

Нагадаємо, Ватикан наразі не має конкретного плану, який допоміг би почати мирні перемовини в контексті російсько-української війни. Про це заявив Спеціальний представник Папи Римського кардинал Маттео Дзуппі після завершення своїх поїздок до Києва та Москви.

Як відомо, після візиту до Угорщини наприкінці квітня Папа Римський Франциск заявив, що Ватикан бере участь у миротворчій місії, щоби спробувати покласти край розв’язаній Росією проти України повномасштабній війні. ЗМІ писали, що Київ нічого про неї не знає.

13 травня президент Володимир Зеленський зустрівся з понтифіком під час візиту до Італії. Згодом до України прибув Дзуппі, який, зокрема зустрівся з українським омбудсменом Дмитром Лубінцем, який намагався до нього донести: єдиний механізм захисту українських дітей – звільнення всієї території України.

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Зауважимо, 17 березня Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордери на арешт російського диктатора Володимира Путіна та дитячої омбудсменки Росії Марії Львової-Бєлової. Їх звинувачують у незаконній депортації дітей з України до РФ у період з 24 лютого 2022 року. Росіяни вивезли з окупованих ними територій майже 20 тисяч українських дітей.