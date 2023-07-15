Балістична ракета Кім Чен Ина, якою він погрожував США, впала біля берегів Росії

Інцидент розслідує міністерство оборони РФ

Міжконтинентальна балістична ракета, запущена Північною Кореєю, впала в територіальні води Російської Федерації. Російська влада проводить розслідування. Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву заступника міністра закордонних справ РФ Андрія Руденка.

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Російський чиновник заявив, що міністерство оборони Росії розслідує цей інцидент, але «поки не має чіткої інформації про те, що ракета впала на території РФ».

Раніше Об’єднаний комітет начальників штабів у Сеулі повідомив, що Північна Корея випустила неідентифіковану балістичну ракету у Японське море.

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Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин минулого року назвав статус КНДР як ядерної держави «незворотним» і закликав до подальшого розвитку зброї, особливо тактичної ядерної зброї.

У відповідь Сеул і Вашингтон пообіцяли, що Пхеньян зіткнеться з ядерною помстою та «кінцем» свого нинішнього уряду, якщо той вирішить застосувати проти них ядерну зброю.

Цього року, попри санкції, Північна Корея провела серію випробувань зброї, зокрема своїх найпотужніших міжконтинентальних балістичних ракет.

Нагадаємо, за словами представника міністерства оборони Північної Кореї, США займаються «неприкритим ядерним шантажем», і планують доставити до півострова атомний підводний човен. Пхеньян заявляє, що американські безпілотники та літаки-розвідники 8 днів поспіль літали вздовж узбережжя КНДР, порушуючи її повітряний простір.

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Раніше повідомлялося, що Північна Корея випустила дві ракети малої дальності біля свого східного узбережжя, повідомили південнокорейські військові.

США, Японія та Південна Корея засудили дії Північної Кореї. «Ці запуски є явним порушенням численних резолюцій Ради Безпеки ООН і демонструють загрозу, яку представляють КНДР для міжнародного миру та безпеки, а також глобального режиму нерозповсюдження», – йдеться у спільній заяві союзників.