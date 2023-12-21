21 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Сьогодні заборонено давати обіцянки, тому що це стане причиною фінансових проблем

21 грудня, День Державної служби зайнятості в Україні, Всесвітній день сноуборду. Віряни вшановують пам'ять святої мучениці Іуліанії.

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День Державної служби зайнятості України

День Державної служби зайнятості України, що відзначається 21 грудня, знаменує собою річницю створення життєво важливого інституту, покликаного розв’язувати проблеми безробіття та сприяти працевлаштуванню населення України.

Державна служба зайнятості України була офіційно створена 21 грудня 1990 року після прийняття Кабінетом Міністрів Української РСР Постанови № 381. Ця постанова перетворила існуючу службу зайнятості на спеціалізоване відомство, відповідальне за комплексне вирішення питань, пов’язаних з регулюванням зайнятості, професійною орієнтацією, працевлаштуванням та соціальною підтримкою тимчасово непрацюючих громадян.

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Всесвітній день сноуборду

Всесвітній день сноуборду (World Snowboard Day) – цю подію з нетерпінням чекають усі сноубордисти світу. Адже саме вона знаменує Всесвітній день сноуборду та вказує на відкриття нового зимового сезону. Зазвичай подію бурхливо відзначають на всіх гірськолижних курортах світу. Цей день активно святкується з 2006 року в США, країнах Європи та навіть в Китаї. Дата проведення визначається організатором.

Катання на сноуборді або сноубординг – це екстремальний вид спорту, під час якого спортсмен спускається по засніженому гірському схилі на спеціальній дошці, що називається сноубордом. Спускатися можуть як професіонали, так і любителі. Однак, для якісного спуску необхідно мати хорошу фізичну підготовку та освоїти певні навички. Для захисту від можливих травм слід використовувати відповідні захисти та шоломи.

Всесвітній день сноуборду запроваджено Європейською Асоціацією Спорядження для всіх видів спорту на дошках, до яких також входить сноубординг. До організації свята також долучилися Всесвітня федерація сноуборду, гірськолижні курорти, любительські клуби тощо. Історія цього виду спорту має понад 100 років та складається з кількох етапів розвитку.

Яке сьогодні релігійне свято

21 грудня в церковному календарі – день пам’яті святої мучениці Іуліанії. Народилася в сім'ї язичника в Никодимії. Коли дівчинці було 9 років, вона усвідомила всю силу християнства, тому таємно від всіх прийняла хрещення. Тоді ж її силою заручили. Іуліанія в день свого весілля відмовилася виходити заміж, тому що хотіла присвятити життя Богу. За це батько її жорстоко побив, а потім віддав єпарху на суд. Спочатку той вмовляв дівчину вийти заміж, але коли вона відмовилася, то наказав її катувати. Господь зцілював всі рани Іуліанії і ті, хто бачив це диво, одразу починали вірити в Христа. За це її було страчено як мученицю. Відбулося це 304 року.

Що не можна робити цього дня

Не можна нікому бажати здоров'я і щастя, тому що здійсниться все навпаки.

Заборонено давати обіцянки і піднімати з землі речі, тому що це стане причиною фінансових проблем.

Не можна підслуховувати і підглядати, тому що очі та вуха можуть захворіти.

Народні прикмети і традиції

Червоний світанок – до заметілі;

Морозна погода, але снігу мало – влітку буде посушливо;

Яка погода, таким буде вересень;

Багато снігу на землі – до родючого року.

Пам’ятні події 21 грудня

1846 рік – шотландський хірург Роберт Лістон уперше в Європі застосовує анестезію під час хірургічної операції;

1867 рік – австрійський цісар Франц Йосиф затверджує австро-угорську угоду і Конституцію Австрії;

1898 рік – П'єр і Марія Кюрі відкривають радій;

1913 рік – у нью-йоркській газеті публікують перший в історії кросворд, який склав Артур Вінн;

1937 рік – у Голлівуді відбувається прем'єра першого повнометражного мультфільму «Білосніжка та семеро гномів»;

1975 рік – арабські терористи на чолі з Ільїчем Раміресом Санчесом захоплюють штаб-квартиру ОПЕК у Відні, де саме проходила сесія організації;

1988 рік – над Локербі, Шотландія, вибухає «Боїнг-747» американської авіакомпанії «Пан Американ»;

1990 рік – біля станції метро «Лівобережна» відбувається офіційне відкриття постійного приміщення Київського театру драми та комедії на лівому березі Дніпра;

1991 рік – незалежність України визнають Азербайджан і Сьєрра-Леоне;

1992 рік – у Кракові Угорщина, Польща та Чехословаччина підписують угоду про створення Центральноєвропейської зони вільної торгівлі;

2007 рік – до Шенгенської зони входить ще 9 країн Європейського Союзу: Литва, Латвія, Естонія, Польща, Чехія, Словаччина, Словенія, Угорщина і Мальта.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Уляна, Михайло, Микита, Петро.