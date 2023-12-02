Окупанти розстріляли українських полонених на Авдіївському напрямку

Загарбники порушили звичаї і традиції війни

Російські окупанти біля Степового на Авдіївському напрямку розстріляли двох українських солдат, які здавалися в полон через нестачу боєприпасів. Відео зі стратою українських захисників поширюють у мережі, передають аналітики Deepstate. Зокрема, відповідні кадри опублікував відомий український військовослужбовець Олександр Колим. Двоє загиблих захисників служили у його групі.

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«Ворог зайшов на позиції 45-го ОСБ. Під час зачистки кацапи наткнулися на бліндаж, в якому сиділи наші хлопці. Вони були вимушені здаватися через нестачу БК. Відразу як вийшов другий боєць, п*дари просто розстріляли обох», – ідеться у повідомленні.

Аналітики закликали відреагувати офіційних осіб держави та західних організацій з ООН, ОБСЄ та інших на порушення звичаїв та традицій війни російськими загарбниками.

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Раніше повідомлялося, що окупанти вирізали свастику на лобі полоненого українського бійця.

Нагадаємо, в окупованому Енергодарі через катівні рашистів пройшли понад півтори тисячі людей.

Також правоохоронці вже виявили на деокупованих територіях 80 місць несвободи й катівень, де незаконно утримували та катували цивільне населення.