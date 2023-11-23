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Вітер та мокрий сніг: прогноз погоди на 23 листопада

Діана Гасюк
glavcom.ua
Вітер та мокрий сніг: прогноз погоди на 23 листопада
фото: glavcom.ua

23 листопада вдень у західних та північних областях пориви вітру будуть сягати 15-20 м/с

У четвер, 23 листопада, в Україні очікується прохолодна погода. На півночі країни передбачається мокрий сніг, тоді як в інших регіонах можлива ожеледиця. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Вночі у південно-східних областях буде невеликий сніг, в той час як у північних частинах очікується снігопад. Щодо решти території, опадів не передбачається, за винятком Закарпаття, Прикарпаття та півдня, де місцями може бути ожеледиця. На заході та півночі країни очікуються пориви вітру до 15-20 м/с, у Карпатах – до 25 м/с.

Температура у східних областях вночі опуститься до 10-15° морозу, а вдень становитиме 2-7° морозу. У рештій частині країни вночі термометри покажуть – 4-9°, а вдень температура буде коливатися від 2° морозу до 3° тепла. На півдні та Закарпатті очікуються ночі з температурою 0-5° морозу, а вдень - від 0 до 5° тепла.

Вітер та мокрий сніг: прогноз погоди на 23 листопада фото 1

Синоптики попереджають, що 23 листопада вдень у західних та північних областях пориви вітру будуть сягати 15-20 м/с. В Карпатах – 25 м/с. Оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

На Київщині буде хмарно. Вночі опадів не буде, але вдень – невеликий мокрий сніг. На дорогах ожеледиця. Вдень буде сильний вітер – 15-20 м/с.

В Київській області температура повітря вночі буде 4-9° морозу, а вдень – від 2° морозу до 3° тепла. У Києві вночі стовпчики термометрів покажуть 6-8° морозу, а вдень – близько 0°.

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Теги: Закарпаття Укргідрометцентр снігопад повітря вітер традиції свято погода

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