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8 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Діана Гасюк
glavcom.ua
8 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8 грудня – День мандрівника в часі
фото з відкритих джерел

Важливо віддати всі борги до цього дня, особливо ті, що стосуються фінансів

8 грудня, День мандрівника в часі. Віряни вшановують пам'ять мучениці Анфіси Римської. 

День мандрівника в часі

8 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1

8 грудня відзначається День мандрівника у часі. Якщо дослівно перекладати назву цього свята, то вона звучить, як «День, у який можна прикидатися мандрівником у часі». Свято з’явилося в інтернеті понад 20 років тому завдяки фанатам фантастики. Вони й запропонували оригінальний спосіб святкування – вдавати із себе людей, які прибули з іншого часу.

Ідея такого подорожування здавна бентежила розум людей. Цю тему висвітлювали у своїх творах письменники-фантасти, а режисери знімали видовищні художні стрічки. Вчені теж не залишалися осторонь, а після відкриття загальної теорії Ейнштейна почали працювати над створенням машини, яка б дозволила відправитися у бажаний час.

Яке сьогодні релігійне свято

8 грудня в церковному календарі – день пам’яті мучениці Анфіси Римської. Жила свята в Римі наприкінці IV – початку V століття. Хоча дівчина цього і не хотіла, але пішла заміж за вельможу. У той час імператором стає Костянтин Великий, тому цькування християн на деякий час припиняються. Однак серед вірян з'являється хибне вірування – аріанство.

374 року єпископом стає Амвросій Медіоланський і Анфіса стає його ученицею. Будь-якими способами прихильники аріанської єресі намагалися відвернути християн від істиної віри. Та Анфіса не здалася. Через це її схопили і одного дня закатували вогнем.

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Що не можна робити цього дня

  • Не можна вживати м'ясні та молочні продукти, яйця, адже все ще триває Різдвяний піст.
  • Заборонено тримати оселю брудною.
  • Дуже важливо віддати всі борги до цього дня, особливо ті, що стосуються фінансів.

Народні прикмети і традиції

  • Морозний та тихий день – до м'якої і сніжної зими;
  • Почути, як цвірінькають синиці – вночі буде сильний мороз;
  • Птахи ховаються під дах будинку – чекайте на заметіль.

Пам’ятні події 8 грудня

  • 1609 рік – в Мілані відкриваєтьсяся Амброзіанська бібліотека, друга найбільша в Європі публічна бібліотека після Бодлеанської;
  • 1868 рік – у Львові засновують товариство «Просвіта»;
  • 1881 рік – горить віденський Рінгтеатр, у якому гине близько 850 людей;
  • 1919 рік – коаліція союзників (члени Антанти) визначає східним кордоном Польщі "лінію Керзона", юридично затвердивши анексію Польщею деяких українських етнічних земель;
  • 1941 рік – США та Велика Британія оголошують війну Японії;
  • 1963 рік – у Неваді викрадають сина американського співака Френка Сінатри;
  • 1963 рік – розпочинає свою роботу Український католицький університет імені святого Климента в Римі;
  • 1966 рік – в Егейському морі тоне грецький пором «Іракліон», гине 217 людей;
  • 1980 рік – кількома пострілами в спину 25-річний Марк Чепмен вбиває Джона Леннона, який ввечері повертався з дружиною Йоко Оно додому;
  • 1991 рік – на позачерговому засіданні уряду Чехо-Словацької Федеративної Республіки приймають рішення про визнання незалежності України;
  • 1994 рік – група дослідників під керівництвом Сігурда Хофманна в Центрі дослідження важких іонів імені Гельмгольца синтезує хімічний елемент 111, який надалі отримує назву рентгеній на честь винахідника X-променів Вільгельма Рентгена;
  • 2004 рік – Верховна Рада України голосує за «великий пакет» – внесення змін до Конституції, внесення змін до Конституції в частині місцевого самоврядування, та закон «Про особливості застосування закону України «Про вибори Президента України» при переголосуванні повторного голосування у грудні 2004 року»;
  • 2010 рік – із другим запуском SpaceX Falcon 9 та першим – SpaceX Dragon, SpaceX стає першою приватною компанією, якій вдалося успішно запустити, вивести на орбіту та безпечно повернути космічний апарат;
  • 2013 рік – о 18:00 в Києві під час мітингу на Євромайдані валять пам'ятник Леніну на Бесарабці.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Кирило, Вікторія, Сергій, Анфіса.

Теги: туризм машини бібліотека традиції свято вчені

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