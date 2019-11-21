21 листопада – День святого Михайла: що можна і що заборонено робити



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Сьогодні треба сходити в гості або прийняти гостей у себе

У православному світі 21 листопада відзначають велике свято Собор Архистратига Михаїла. Його образ символізує вічну перемогу добра над темними силами та злом. У народному календарі дату назвали Михайлів день.

День Михайла: історія і значення свята

21 листопада православна церква відзначає одне з головних свят – собор архістратига Михайла та інших Небесних Сил безтілесних. Саме свято було встановлене внаслідок проведення Лаодикійського собору в IV столітті, на якому було засуджено єретичне поклоніння ангелам як творцям і правителям світу.

Згідно з церковними переказами, саме Михайло зміг перемогти диявола – занепалого ангела з його підданими, і скинути їх з небес до пекла. З тих пір архангел Михайло очолив святе ангельське воїнство, вірне Богові і стоїть на сторожі закону Божого.

У народі архангел Михайло вважається головним борцем проти беззаконня і несправедливості серед людей. Також він стоїть на брамі раю, супроводжує душі померлих людей, і молить Бога про прощення грішників, що розкаялися.

Часто 21 листопада випадає перший густий сніг, в народі тоді кажуть, що сам святий Михайло на білому коні по землі проїхав. Але нерідко до цього дня після заморозків наступає потепління, у результаті чого на дорогах з'являється багато бруду. Тому дату прозвали Михайлівською відлигою або Михайлівськими грязями.

Традиції

Наші предки рано-вранці 21 листопада обов'язково йшли на церковну святкову службу. Встановлювали свічки за упокій спочилих і за здоров'я всіх живих рідних.

Замовте також і послухайте молебень, який сьогодні читають про порятунок держави, про позбавлення від бід і нещасть, про одужання і зміцнення сил хворих.

Коли церковна служба закінчувалася, народ гуляв і веселився. Багаті бенкети тривали протягом тижня. Люди співали, танцювали, сміялися, гомоніли і неодмінно ходили у гості.

Саме був час для святкових гулянь, адже в полях всі сільськогосподарські роботи закінчені, продукти на зиму заготовлено, надлишки продані і гроші отримані.

Свято святого Михайла вважалося ситним, оскільки льохи та засіки були повні запасів їжі та хліба.

До цього дня господині готували багато частувань. На самому початку трапези на стіл подавали свинячий або яловичий холодець.

Першим за традицією потрібно було пригощати господаря будинку і важливих гостей, яких садили в червоному кутку під іконою святого Михайла. Потім подавали зварену на бульйоні локшину, кашу з смаженою яловичиною або свининою, пироги з медом, вино і пиво.

В давнину на Русі спеціально до цього дня варили Михайлівське пиво, а для найменших підготовляли солодкі ласощі — скибочки фруктів, политі рідким медом. Вважалося, чим більше дитина солодощів з'їсть, тим здоровіша і щасливіша буде рости.

Завершували святкову трапезу завареним на семи травах чаєм, який пили з пирогами та бубликами. Обов'язково господиня в один з пиріжків клала монетку. Якщо вона молодому юнакові траплялась, то обіцяла йому удачу в усьому; одруженому чоловікові — багатство; заміжній жінці — дитину; одинокій дівчині на виданні — весілля.

Але не тільки гостей шанують в Михайлів день. Не можна забувати й про домашнього духа — Домовика. В народі вірили, якщо сьогодні не згадати про нього і не пригостити смачненьким, то Господар-Батько образиться, розвернеться і піде.

А замість нього в дім може прийти біда. Тому 21 листопада господині ставили окреме частування Домовому за піччю або в коморі — горщик з гречаною кашею і маслом, пиріжки з компотом.

Головні заборони

Сьогодні, за давньою традицією, обов'язково треба примиритися з усіма, з ким напружені стосунки, пробачити минулі кривди. Суворо забороняється в Михайлів день сваритися, скандалити та навіть підвищувати голос.

У святковий день святого Михайла у наших предків заборонялася важка фізична робота. Порушували заборону тільки заради благих справ. Люди вірили, що обов'язково покарання зазнає той, хто буде 21 листопада трудитися заради корисливої мети.

На Михайлів день існує ряд заборон, яких намагається дотримуватися будь віруюча людина.

На свято заборонено:

Мити голову. Вважалося, що якщо помити голову, можна змити весь розум.

Рубати сокирою або різати, а то Михайло може образитися і покарати.

Переслідувати корисливі цілі і робити щось тільки заради своєї вигоди.

Відмовляти в допомозі тим, хто її потребує.

Сваритися чи сперечатися. Адже вважається, що Михайлів день - найкращий час для примирень.

Погодні прикмети на 21 листопада