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    В Іраку під час релігійного ритуалу загинула 31 людина

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    В Іраку під час релігійного ритуалу загинула 31 людина

    Інцидент стався під час ритуалу Ашура

    В іракському місті Кербела під час релігійного ритуалу, загинула 31 людина.

    Про це повідомляє агентство Reuters.

    Повідомляється, що інцидент трапився 10 вересня під час релігійних ритуалів шиїтів-мусульман Ашура. За даними місцевого міністерства охорони здоров'я, 31 людина загинула, ще 100 отримали поранення.

    При цьому наголошується, що кількість постраждалих може збільшитися.

    Зазначимо, Ашура відзначається в день, коли, згідно ісламської традиції, онук пророка Мухаммеда Імам Хусейн був убитий в бою в 680 році.

    Паломники мусульмани-шиїти з усього світу щороку збираються на Кербалі, місці битви.

    традиції
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