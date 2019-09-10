В Іраку під час релігійного ритуалу загинула 31 людина
Інцидент стався під час ритуалу Ашура
В іракському місті Кербела під час релігійного ритуалу, загинула 31 людина.
Про це повідомляє агентство Reuters.
Повідомляється, що інцидент трапився 10 вересня під час релігійних ритуалів шиїтів-мусульман Ашура. За даними місцевого міністерства охорони здоров'я, 31 людина загинула, ще 100 отримали поранення.
При цьому наголошується, що кількість постраждалих може збільшитися.
Зазначимо, Ашура відзначається в день, коли, згідно ісламської традиції, онук пророка Мухаммеда Імам Хусейн був убитий в бою в 680 році.
Паломники мусульмани-шиїти з усього світу щороку збираються на Кербалі, місці битви.