22 квітня на Закарпатті буде вихідним днем



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Католицький Великдень цього року відзначають 21 квітня

Розпорядження про оголошення додаткового вихідного дня 22 квітня підписав глава Закарпатської облдержадміністрації Геннадій Москаль

У зв’язку зі святкуванням християнами Великодня за Григоріанським календарем для всіх мешканців Закарпаття, незалежно від конфесійної приналежності, 22 квітня буде вихідним днем.

Відповідне розпорядження підписав глава Закарпатської облдержадміністрації Геннадій Москаль, повідомляє прес-служба ОДА.

Згідно з документом, райдержадміністраціям, міськвиконкомам, територіальним органам центральних органів виконавчої влади, керівникам підприємств, установ та організацій рекомендовано перенести робочий день із понеділка, 22 квітня, на суботу, 25 травня.

Як відомо, католицький Великдень цього року відзначають 21 квітня.

Також 21 квітня відбудеться другий тур виборів президента України.

До слова, «Укрзалізниця» станом на 5 квітня призначила пасажирські поїзди на 54 додатковий рейс на великодні та травневі свята.