23 серпня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

Гарною думкою сьогодні буде прикрасити прапором свої домівки

23 серпня – День Державного Прапора України

У понеділок, 23 серпня відзначаються такі свята і пам'ятні дати:

День Державного Прапора України

Державний Прапор України – прапор із двох рівновеликих горизонтальних смуг синього і жовтого кольору із співвідношенням ширини прапора до його довжини 2:3.

Українська національна традиція символічного відображення світу формувалася упродовж кількох тисячоліть. Використання жовтого та блакитного кольорів (з різними відтінками) на прапорах України-Русі простежується від прийняття християнства. Згодом ці два кольори набувають значення державних.

Символами України в новітньому трактуванні є безхмарне небо як символ миру – синій колір, і стиглі пшеничні ниви як символ достатку – жовтий колір.

У серпні 2004 року Президент підписав Указ №987/2004 про встановлення Дня державного прапора України, який святкується щорічно 23 серпня.

Міжнародний день пам'яті жертв работоргівлі та її ліквідації

Відзначається за рекомендацією 150-ї сесії виконавчої ради ЮНЕСКО в день повстання рабів Сан-Домінго і Гаїті в 1791 році, яке поклало початок процесу ліквідації системи рабства.

Незважаючи на те, що рабство було скасовано і засуджено на міжнародному рівні, воно, як і раніше, існує в нових формах і зачіпає сьогодні мільйони людей в усьому світі. За даними ООН, щороку мільйони людей, переважно жінки та діти, стають жертвами обману і насильства, перетворюються на «живий товар» і зазнають експлуатації.

«Нова работоргівля» стала однією з найбільш гострих та широкомасштабних проблем сучасності.

Європейський день пам'яті жертв, постраждалих від сталінізму і нацизму

День пам'яті святого Лаврентія

У церкві 23 серпня відзначають день святого Лаврентія, якому часто моляться про захист від хвороб і вроків. Також вважається, що він допомагає вилікувати хвороби очей, а тому раніше йому молилися про те, щоб сліпі люди прозріли.

Історія

Святий Лаврентій постраждав за часи правління імператора Валеріана, який в 257 році наказав вбити всіх єпископів, священників і дияконів Христової Церкви.

Коли ув’язненого Папу Сикста вели до темниці, Лаврентій ішов за ним і зі сльозами говорив, що хоче віддати за святу віру життя разом з Христовим намісником. На це Папа сказав йому: «Я не залишаю тебе, мій сину… Ти підеш за мною через три дні». Почувши це, Лаврентій вирішив продати увесь церковний посуд, а виручені гроші роздати бідним.

Префект Риму швидко дізнався про вчинок Лаврентія. Диякону запропонували віддати все церковне майно для утримання війська. Лаврентій категорично відмовився це зробити,тож його посадили до в’язниці, де піддавали жорстоким тортурам.

Перебуваючи у в’язниці святий Лаврентій зцілив та охрестив багатьох постраждалих від рук імператора. Але у 258 році, під час страшних мук, Лаврентій віддав Богові свою душу.

Традиції та звичаї 23 серпня

Опівдні на Лаврентія люди виходили дивитися на воду в річках і озерах: якщо вона тиха і спокійна – осінь буде тихою, а зима – без завірюх і хуртовин.

«Осінь і зима добре живуть, коли вода тиха і дощик іде», – говорили люди. Звертали увагу і на погоду: сильна спека або сильні дощі віщували те ж саме на всю осінь. Ці ж прикмети пророкували хорошу рибалку в кінці літа – початку осені.

Для збереження краси та молодості ще до сходу сонця красуні йшли вмиватися джерельною водою на світанку. Роса, що випала на Лаврентія, також вважалася цілющою.

Крім того, цей день вважався святом для мельників. Про них ходило багато легенд, їх вважали незвичайними людьми. Млини були розташовані у відокремлених місцях, на водоймі або на висоті. Це й породило віру, що мірошники добре спілкуються з нечистю, наприклад, з водяними, чортами і духами вітру.

Народні прикмети 23 серпня:

Якщо вода спокійна, прийдешня осінь і зима не будуть надто суворою;

Сильна спека або сильні дощі – до затяжної і мокрій осені;

Дощ і тепло – рибалка буде вдалою;

Багато вродило жолудів – в наступному році урожай на полях хороший буде;

Іній на траві – зима буде ранньою і холодною;

Листя липи жовтіє знизу – озимі щедро вродять.

Що не радять робити в цей день:

На Лаврентія ніхто не купався в річках і будь-яких інших водоймах – вважали, що це до нещастя.

Не рекомендується займатися манікюром і педикюром. Вважається, що разом з частиною нігтьовою пластиною піде позитивна енергетика і здоров'я.

Не можна прибиратися в будинку. В цей день в нього завітають добрі духи. Їх можна вигнати разом із сміттям, якщо почати мити або підмітати підлогу, витирати пил, чистити сантехніку.

Погано цей день підходить для готування: їжа підгорить, сам кухар поріжеться або ошпариться, а посуд поб'є.

Не варто братися за спиці і голки. Того, хто буде цієї неділі шити або плести, спіткає невдача. І не тільки в цих заняттях.

Іменинники 23 серпня:

Лаврентій, Роман, В'ячеслав, Лавр, Опанас, Сава, Фелікс.

Читайте також: