Сьогодні день зимового сонцестояння: особливості та прикмети
День зимового сонцестояння – це найкоротший день, який триває трохи більше восьми годин
У багатьох народів день зимового сонцестояння є святом, що символізує початок нового життя та відродження
У понеділок, 21 грудня, відзначається день зимового сонцестояння або Карачун.
В день зимового сонцестояння для північної півкулі нахил осі обертання Землі в напрямку від Сонця прийме максимальне значення.
Що відбувається в день зимового сонцестояння
- У цей день сонце піднімається над горизонтом нижче, ніж в інші дні року.
- День зимового сонцестояння – це найкоротший день, який триває трохи більше восьми годин.
- Відповідно, в цей період спостерігається найдовша ніч у році.
- Починаючи з дня зимового сонцестояння день поступово буде збільшуватися, а ніч – зменшуватися. Це триватиме до 21 червня – дня літнього сонцестояння.
- У різні роки зимове сонцестояння може припадати на різні дні. Зазвичай воно відбувається 21-го числа, а в роки, що передували високосним – 22 грудня.
- В день зимового сонцестояння на екваторі небесної сфери центр Сонця проходить через найбільш віддалені точки екліптики – точки сонцестояння.
- У період сонцестояння небесне світило майже не змінює свого схиляння, візуально воно щодня начебто зависає на одному місці – звідси і назва «сонцестояння».
- У багатьох народів день зимового сонцестояння є святом, що символізує початок нового життя, відродження, поворот до нового річного циклу у всій природи.
Прикмети на день зимового сонцестояння
- по погоді на день зимового сонцестояння можна судити і про погоду на Новий рік;
- ясне сонце – до морозного Нового року;
- сонце повертає на літо, а зима – на мороз;
- якщо на зимове сонцестояння на деревах лежить іній – до хорошого врожаю зерна;
- якщо в цей день немає вітру – буде хороший урожай фруктів.
Хто святкує день ангела 21 грудня
У понеділок, 21 грудня, іменини відзначають Анфіса, Кирило, Вікторія і Сергій.