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    Суспільство

    Сьогодні день зимового сонцестояння: особливості та прикмети

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    День зимового сонцестояння &ndash; це найкоротший день, який триває трохи більше восьми годин - Сьогодні день зимового сонцестояння: особливості та прикмети
    День зимового сонцестояння – це найкоротший день, який триває трохи більше восьми годин

    У багатьох народів день зимового сонцестояння є святом, що символізує початок нового життя та відродження

    У понеділок, 21 грудня, відзначається день зимового сонцестояння або Карачун.

    В день зимового сонцестояння для північної півкулі нахил осі обертання Землі в напрямку від Сонця прийме максимальне значення.

    Що відбувається в день зимового сонцестояння

    • У цей день сонце піднімається над горизонтом нижче, ніж в інші дні року.
    • День зимового сонцестояння – це найкоротший день, який триває трохи більше восьми годин.
    • Відповідно, в цей період спостерігається найдовша ніч у році.
    • Починаючи з дня зимового сонцестояння день поступово буде збільшуватися, а ніч – зменшуватися. Це триватиме до 21 червня – дня літнього сонцестояння.
    • У різні роки зимове сонцестояння може припадати на різні дні. Зазвичай воно відбувається 21-го числа, а в роки, що передували високосним – 22 грудня.
    • В день зимового сонцестояння на екваторі небесної сфери центр Сонця проходить через найбільш віддалені точки екліптики – точки сонцестояння.
    • У період сонцестояння небесне світило майже не змінює свого схиляння, візуально воно щодня начебто зависає на одному місці – звідси і назва «сонцестояння».
    • У багатьох народів день зимового сонцестояння є святом, що символізує початок нового життя, відродження, поворот до нового річного циклу у всій природи.

    Прикмети на день зимового сонцестояння

    • по погоді на день зимового сонцестояння можна судити і про погоду на Новий рік;
    • ясне сонце – до морозного Нового року;
    • сонце повертає на літо, а зима – на мороз;
    • якщо на зимове сонцестояння на деревах лежить іній – до хорошого врожаю зерна;
    • якщо в цей день немає вітру – буде хороший урожай фруктів.

    Хто святкує день ангела 21 грудня

    У понеділок, 21 грудня, іменини відзначають Анфіса, Кирило, Вікторія і Сергій.

    Теги: свята традиції
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