Сьогодні день зимового сонцестояння: особливості та прикмети



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День зимового сонцестояння – це найкоротший день, який триває трохи більше восьми годин

У багатьох народів день зимового сонцестояння є святом, що символізує початок нового життя та відродження