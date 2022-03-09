233 рублі за долар. Російська валюта продовжує обвалюватися

Банки не продаватимуть готівкову валюту громадянам

Курс російського рубля до долара просів до 233 руб. за долар. Крім того, рубль став неконвертованим. Відповідні обмеженні запровадив Центробанк Росії щодо обміну та обігу іноземних валют.

Рубль продовжує піке

«Банки протягом терміну дії тимчасового порядку (9 березня - 9 вересня 2022 року) не продаватимуть готівкову валюту громадянам. Обміняти готівкову валюту на рублі можна буде будь-якої миті та у будь-якому обсязі», – йдеться в повідомленні.

Також громадяни РФ зможуть зняти з депозитних рахунків лише долари та лише обсягом до 10 тисяч. Решту коштів можна буде отримати у рублях за курсом на день видачі.

При цьому, незалежно від валюти рахунку, кошти конвертуватимуться у долар - тобто з депозиту у євро кошти клієнти зняти не зможуть.

«Наступний крок, який не за горами, – примусова конвертація валютних вкладів, що залишилися, на рахунках у рублі. Найближчим часом на росіян чекає продовження обвальної девальвації рубля і розквіт чорного готівкового валютного ринку. І це лише квіточки в частині тієї ціни, який заплатить кожен мешканець Росії за мовчазне схвалення війни, ягідки у вигляді зростання безробіття, падіння реальних доходів і зарплат, галопуючої інфляції та зростання бідності вже на підході», – написав на своїй сторінці в Тelegram глава комітету з питань фінансової, податкової та митної політики Ради Данило Гетьманцев.