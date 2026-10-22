Окупанти вбили родину ударом по будинку в Запоріжжі

Унаслідок атаки загинули 37-річний чоловік і 38-річна жінка

Російські війська завдали удару по приватному будинку в Запоріжжі, унаслідок чого загинуло подружжя – 37-річний чоловік і 38-річна жінка. Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін, пише «Главком».

«Ворог атакував Запоріжжя. Удар прийшовся по приватному будинку. Загинули двоє людей. Щирі співчуття рідним і близьким», – написав він.

За попередньою інформацією, жертвами російської атаки стали чоловік і жінка, які загинули внаслідок влучання по житловому будинку. Очільник ОВА висловив співчуття рідним і близьким загиблих.

Обставини атаки та інформація про можливих постраждалих уточнюються.

Варто нагадати, що російські окупанти вдарили по Запоріжжю: ворог влучив в об'єкт інфраструктури міста. Начальник Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін додав, що після влучання на місці виникла пожежа. Внаслідок удару поранення дістала одна людина.