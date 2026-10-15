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Росія заявила про затримання «диверсанта» зі Швеції

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Росія заявила про затримання «диверсанта» зі Швеції
Окупанти стверджують, що швед прибув нібито для здійснення диверсій на військових об'єктах
фото: кадр з відео

ФСБ стверджує, що затриманий раніше воював на боці України та нібито прибув до Росії для підготовки диверсій

Федеральна служба безпеки Росії заявила про затримання громадянина Швеції у Псковській області. За версією російської спецслужби, чоловік незаконно перетнув державний кордон РФ, раніше брав участь у бойових діях на боці Збройних сил України, а до Росії прибув нібито для здійснення диверсій. Про затримання повідомили російські ЗМІ з посиланням на ФСБ, пише «Главком».

Окупанти стверджують, що швед перетнув кордон незаконно. Інших подробиць щодо обставин затримання, особи чоловіка та доказів його ймовірної причетності до підготовки диверсій у наведеному повідомленні не розкрили.

Спецслужба країни-агресора пов’язала затримання з нібито наміром чоловіка здійснювати диверсії на території РФ. Водночас ці твердження походять від ФСБ, а незалежного підтвердження участі затриманого в бойових діях на боці України чи його намірів щодо диверсій наразі не наведено.

Варто нагадати, що Росія припускає, що рішення США обмежити передачу розвідувальної інформації Україні та уповільнити роботу Starlink пов’язані з домовленостями щодо постачання дизельного пального. На думку уповноваженого при президентові РФ із захисту прав підприємців Олександра Шохіна, такі кроки можуть бути спрямовані на забезпечення безпеки транспортування російського пального морем.

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Теги: росія диверсія ФСБ Швеція війна

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