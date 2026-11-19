З початку доби загарбник завдав двох ракетних та 49 авіаційних ударів – скинув 171 керовану авіабомбу. Крім того, залучив для ураження 3247 дронів-камікадзе та здійснив 1620 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

Новини війни в Україні

19 листопада на фронті відбулося 248 бойових зіткнень. Сили оборони зупиняють російських загарбників, виснажують їхній бойовий потенціал та завдають ефективного вогневого ураження на всіх ділянках лінії бойового зіткнення. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу ліквідовано 64 окупанти, 13 поранено. Знищено 10 одиниць автомобільної техніки, один засіб РЕБ, два спеціальні засоби та сім укриттів ворога. Пошкоджено три одиниці автомобільної техніки, дві гармати, один засіб РЕБ, два спеціальні засоби, три пункти управління БпЛА та 88 укриттів противника. Знищено або подавлено 153 безпілотні літальні апарати різних типів.

Ситуація на Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні

Окупанти провели дев'ять штурмових дій, завдали трьох авіаударів із застосуванням шести керованих авіабомб та здійснили 130 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник чотири рази намагався атакувати позиції наших підрозділів у районах Анискиного та Довгенького.

На Куп’янському напрямку

Ворог один раз атакував у бік Куп'янська.

Ситуація на Лиманському напрямку сьогодні

Відбито 11 спроб загарбників просунутися біля:

Надії

Греківки

Зеленої Долини

Колодязів

у бік Лиману

Триває бій.

На Слов’янському напрямку

Сили оборони зупинили дві спроби загарбників просунутися вперед у районах Кривої Луки та Ямполя.

Ситуація на Краматорському напрямку сьогодні

Противник штурмових дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку

Сили оборони відбили 12 ворожих штурмів у районах Костянтинівки, Вільного та у бік:

Миколайпілля

Новопавлівки

Торецького

Кучерового Яру

Золотого Колодязя

Ще один штурм триває.

Ситуація на Покровському напрямку сьогодні

Ворог здійснив 20 атак. Окупанти намагалися просунутися неподалік:

Нового Донбасу

Красноподілля

Добропілля

Новогришиного

Мирного

Молодецького

у бік Гулівого та Сергіївки

Одна атака триває.

На Олександрівському напрямку

Противник один раз намагався прорвати оборону наших захисників у районі Тернового.

Ситуація на Гуляйпільському напрямку сьогодні

Сили оборони відбили вісім ворожих атак у бік Нового Запоріжжя, Різдвянки, Єгорівки та біля Рибного, Верхньої Терси, Чарівного.

Одна атака триває.

На Оріхівському напрямку

Загарбники чотири рази намагалися просунутися у бік Новопавлівки, Новояковлівки та біля Степового. Дві атаки тривають.

Ситуація на Придніпровському напрямку сьогодні

Окупанти штурмових дій не проводили.

Нині триває 1730-й день повномасштабної війни.