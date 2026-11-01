Філатов емоційно прокоментував ситуацію із знеструмленням Дніпра

За словами Філатова, Дніпро та область працюють над формуванням єдиної інформаційної політики без надмірної активності в соцмережах

Мер Дніпра розкритикував комунікацію органів влади

Міський голова Дніпра Борис Філатов розкритикував комунікацію органів влади після російського удару по залізничному вокзалу міста. Він заявив, що посадовці намагаються перекладати відповідальність одне на одного та не говорять усієї правди. Про це повідомляє «Главком».

«Те саме і з постійним перекиданням відповідальності. У державної влади – на місцеве самоврядування. У місцевого самоврядування – на військові адміністрації. У військових адміністрацій – на профільні відомства. І далі в тому ж дусі. Безкінечні хороводи пустопорожніх перевірок… Вигадування нових вимог, що взагалі відірвані від реальності…. Міжусобна скубня і звинувачення в тому, хто винен більше… Будь ласка. Закінчуйте свій «піар непричетності», – зазначив він.

За словами Філатова, Дніпро та область працюють над формуванням єдиної інформаційної політики без надмірної активності в соцмережах і взаємних звинувачень.

Згодом Філатов написав ще один допис, в якому подякував енергетикам та комунальникам.

«По-перше, я хочу вибачитися. Хоча я в ні в чому не винний. Але я хочу вибачитися за те, що десятки тисяч людей сиділи без світла та води. Це - моя робота. Іноді, навіть тоді, коли ти не керуєш державним Укренерго та приватним ДТЕК», – додав мер.

Міський голова Дніпра повідомив, що хоча майже все місто зараз зі світлом та водою, однак є поодинокі випадки, коли окремі будинки не мають електропостачання.

«Я би дуже хотів, щоб ми з військовою адміністрацію розібрались, хто, коли і як брехав всі ці дні, «що все буде добре вже зараз/за годину/завтра». Бо якщо відповідальні особи зразу б казали правду, то ми та всі інші служби, реагували би зовсім по іншому…. Бо брехня вбиває», – написав Філатов.

Нагадаємо, 30 жовтня у Дніпрі стався блекаут.

До слова, ввечері 30 жовтня президент України Володимир Зеленський повідомив про значні пошкодження енергетичної інфраструктури внаслідок російських обстрілів. Найскладніші відновлювальні роботи тривають у Дніпрі, Києві та Київській області.