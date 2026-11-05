Північна Корея випробувала новітній комплекс ППО

Північна Корея 4 листопада провела випробування нового зенітного ракетного комплексу, перевіривши його технічні характеристики та можливості наведення на цілі. Того ж дня військові КНДР відпрацювали удар крилатою ракетою по умовному аеродрому. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Yonhap.

За даними Центрального телеграфного агентства Кореї (KCNA), випробування організувало Головне управління ракетобудування КНДР під керівництвом члена Центральної військової комісії Кім Чон Сіка.

У Пхеньяні заявили, що під час запуску перевірили надійність нових компонентів ракети, роботу системи багаторежимного наведення, а також здатність комплексу розпізнавати й супроводжувати повітряні цілі.

Окрему увагу приділили перевірці обладнання для обробки інформації, отриманої засобами виявлення. Північнокорейська сторона стверджує, що випробування підтвердили заявлені характеристики системи.

Крім того, підрозділ стратегічних крилатих ракет великої дальності, дислокований на сході країни, провів навчання з ураження умовного аеродрому. За повідомленням KCNA, військові виконали поставлене завдання.

Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї раніше зафіксував запуск кількох ракет із району Сондок у провінції Південна Хамгьон у напрямку Японського моря.

За попередніми оцінками південнокорейських військових, ракети подолали менш як 300 км. Водночас у Сеулі припустили, що серед запущених боєприпасів могла бути балістична ракета малої дальності.

Як повідомляє Reuters, оприлюднені Пхеньяном знімки свідчать, що нова зенітна ракета може мати елементи системи наведення, подібні до російського комплексу С-400. Таку оцінку висловив військовий аналітик Шін Чон У.

Експерт також звернув увагу на зображення крилатої ракети, яка, ймовірно, була оснащена касетною бойовою частиною. На його думку, випробування могли бути спрямовані на перевірку розсіювання бойових елементів над ціллю.

Нові ракетні пуски відбулися на тлі спільних військово-повітряних навчань США та Південної Кореї Freedom Flag. У Пхеньяні раніше розкритикували ці маневри, звинувативши Вашингтон і Сеул в посиленні військової активності.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв про випробування КНДР модернізованої реактивної системи залпового вогню. Північнокорейські військові перевірили 240-міліметрові керовані ракети, здатні, за заявами Пхеньяна, уражати цілі на відстані до 115 км.

Також Північна Корея заявила про випробування ракети зі штучним інтелектом. За твердженням північнокорейської сторони, балістична ракета середньої дальності здатна змінювати траєкторію польоту, а під час випробувань уразила ціль на відстані 1000 км.