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Пентагон звільнив головного військового планувальника США через підозри у витоку даних

Дмитро Олізаренко
glavcom.ua
Дмитро Олізаренко
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Пентагон звільнив головного військового планувальника США через підозри у витоку даних
Генерал-лейтенант Бретт Сильвія протягом 11 місяців відповідав за стратегічне планування в Об'єднаному штабі Пентагону
фото: ABC News

Генерал-лейтенанта Бретта Сильвію підозрюють у передачі журналістам секретної інформації про війни в Україні та Ірані

Міністр оборони США Піт Гегсет звільнив генерал-лейтенанта Бретта Сильвію, який очолював управління стратегії, планування та політики Об'єднаного штабу Пентагону. Причиною могли стати підозри у витоку секретної інформації про військові операції. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ABC News та Fox News.

Сильвія обіймав посаду протягом останніх 11 місяців і відповідав за стратегічне планування американських збройних сил.

За даними джерел американських медіа, рішення про його звільнення ухвалили через нібито серйозне порушення дисципліни та втрату довіри з боку керівництва Пентагону.

Військового підозрюють у передачі журналістам конфіденційних відомостей, зокрема про війну США з Іраном та російське вторгнення в Україну. Офіційно ці звинувачення поки не підтверджені.

Речник Пентагону Шон Парнелл повідомив у соцмережі X, що після масштабного розслідування оборонне відомство вжило кадрових заходів для захисту конфіденційної інформації. Водночас він не уточнив, які саме порушення встановили.

Окремі джерела стверджують, що Сильвія нібито тричі не пройшов перевірку на поліграфі, пов'язану з можливим розголошенням державних таємниць. Проте співрозмовники CBS News у Пентагоні заперечили ці відомості.

За інформацією американських ЗМІ, Міністерство юстиції США також розпочало розслідування можливого витоку секретних даних.

Наразі публічних доказів причетності генерала до розголошення інформації не представлено.

Раніше «Главком» писав про скандал із груповим чатом у Signal, до якого американські високопосадовці випадково додали головного редактора The Atlantic. У листуванні обговорювали майбутні удари США по хуситах у Ємені. Гегсет опинився під критикою через поширення деталей військової операції.

23 жовтня 2026 року «Главком» повідомляв, що міністру оборони США може загрожувати процедура імпічменту після проміжних виборів до Конгресу. Серед претензій законодавців до Гегсета – дії під час війни з Іраном, військові операції у Карибському морі та скандал із передачею інформації через Signal.

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Теги: звільнення розслідування скандал військові Міністерство юстиції

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