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Зеленський посмертно присвоїв звання Героя льотчику, який спрямував палаючий Су-25 на окупантів

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Зеленський посмертно присвоїв звання Героя льотчику, який спрямував палаючий Су-25 на окупантів
Олександр Жибров був командиром ескадрильї 299-ї бригади тактичної авіації
фото: архів родини Жибрових

Олександр Жибров загинув у перший день повномасштабного вторгнення, зупиняючи просування російської колони

Президент України Володимир Зеленський посмертно присвоїв звання Героя України підполковнику Олександру Жиброву, який загинув 24 лютого 2022 року під час виконання бойового завдання. Військового нагороджено орденом «Золота Зірка». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на указ президента №1048/2026.

Олександр Жибров був командиром ескадрильї 299-ї бригади тактичної авіації. У перший день повномасштабного російського вторгнення він одним із перших підняв у повітря штурмовик Су-25.

Під час бойового вильоту льотчик знищив частину колони РФ та зупинив просування окупантів. Однак його літак підбили. Не маючи можливості катапультуватися або повернутися на аеродром, Жибров спрямував палаючий штурмовик на ворожі сили.

Перед останнім бойовим вильотом військовий сказав дружині та доньці: «Я захищатиму вас і всіх українців».

Олександр Жибров також займався підготовкою українських військових льотчиків. Серед його учнів – Ростислав Лазаренко, Данило Мурашко, Вадим Благовісний та Єгор Середюк, які згодом отримали звання Героя України.

«За цією молоддю наше майбутнє», – говорив Жибров про своїх вихованців. Підполковник не дожив до відзначення своїх учнів найвищими державними нагородами. 

Нагадаємо, 6 жовтня президент Володимир Зеленський посмертно присвоїв звання Героя України майору Марату Мамбетову, який загинув 1 жовтня під час виконання бойового завдання. Льотчик був командиром ланки 40-ї бригади тактичної авіації «Привид Києва».

На винищувачі МіГ-29 він завдавав ракетно-бомбових ударів по російських окупантах. Під час бойового вильоту літак уразила російська ракета. Пілот катапультувався, однак вижити йому не вдалося.

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Теги: смерть військові Повітряні сили ЗСУ Володимир Зеленський авіація літак звання героя пілот льотчик

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