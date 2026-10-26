Уряд посилив контроль за бронюванням: частина підприємств може втратити статус критично важливих

Державні органи отримали десять днів на перегляд критеріїв критичності підприємств

Кабінет міністрів України ухвалив постанову №1328 від 23 жовтня 2026 року, яка змінює порядок бронювання військовозобов'язаних. Документ передбачає перевірку критеріїв визначення критично важливих підприємств, можливе скасування відповідного статусу та створення нового Координаційного центру. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на постанову уряду.

Які підприємства можуть втратити критичний статус

Згідно з постановою, центральні органи виконавчої влади та обласні державні й військові адміністрації мають протягом десяти днів із моменту набрання нею чинності переглянути й узгодити галузеві та регіональні критерії критичності підприємств.

Після цього державні органи перевірять, чи відповідають компанії оновленим вимогам. Якщо критерій, на підставі якого підприємство отримало статус критично важливого, буде виключено, відповідне рішення про надання статусу мають скасувати.

Водночас постанова не передбачає автоматичного позбавлення критичності всіх підприємств. Раніше ухвалені рішення залишатимуться чинними до завершення встановленого строку, за винятком випадків їх скасування за результатами перегляду.

Що буде з уже наданим бронюванням

Документ також визначає перехідні правила для підприємств, яким Міністерство оборони дозволило бронювати більшу кількість працівників.

Рішення про збільшення обсягів бронювання, ухвалені до 8 грудня 2025 року, залишатимуться чинними протягом строку дії критичного статусу підприємства, але щонайдовше до 8 грудня 2026 року.

Для рішень, прийнятих після цієї дати, діятиме строк, визначений Міністерством оборони, також у межах чинності статусу критично важливого підприємства.

Отже, перегляд критеріїв сам по собі не означає негайного скасування всіх чинних бронювань. Водночас втрата підприємством критичного статусу може вплинути на можливість подальшого бронювання його працівників.

Уряд створив Координаційний центр із бронювання

Ще одним рішенням Кабмін утворив Координаційний центр з організації бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та воєнний час.

До його складу увійдуть представники Міністерства економіки, Міноборони, Мінцифри, МВС, інших державних відомств, Генерального штабу ЗСУ, Національної поліції, СБУ, Служби зовнішньої розвідки та Головного управління розвідки.

Співголовами центру стануть заступники міністрів економіки та оборони.

Уряд також рекомендував підприємствам, які планують отримати статус критично важливих, завчасно подавати необхідні документи до уповноважених державних органів.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, які підприємства збережуть критичний статус після зміни правил бронювання. У Мінекономіки пояснювали, що оновлення критеріїв не означає автоматичного перегляду статусу всіх компаній.

Також «Главком» писав про можливі строки оприлюднення урядової постанови. Заступник міністра економіки Віталій Кіндратів повідомляв, що документ уже ухвалено, однак він проходив технічне редагування.

Крім того, «Главком» проаналізував суперечки навколо реформи бронювання. Представники бізнесу та експерти звертали увагу на ризики для підприємств, які забезпечують роботу критично важливих галузей економіки.