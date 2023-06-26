26 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Цього дня не рекомендується скаржитися на будь-кого або будь-що

26 червня відзначається Міжнародний день боротьби проти зловживання наркотиками та їх незаконного обігу та Міжнародний день на підтримку жертв тортур Віряни вшановують пам'ять святої Акилини.

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Міжнародний день боротьби проти зловживання наркотиками та їх незаконного обігу

Зловживання наркотиками – одне з найбільш загрозливих явищ сучасного світу. Не секрет, що наркотичні препарати досить швидко призводять людину до моральної деградації та втрати фізичного здоров’я. При цьому наркобізнес залишається найприбутковішою кримінальною індустрією, а кількість тих, хто починає вживати наркотики, лише зростає, при цьому більша частина цих людей – молодь і підлітки. Щоб посилити світове співробітництво у вирішенні цієї проблеми та підвищити обізнаність людей, у 1987 році Генасамблеєю ООН прийнято рішення щороку 26 червня відзначати Міжнародний день боротьби проти зловживання наркотиками та їх незаконного обігу.

Здебільшого всі заходи цього дня спрямовані на просвітництво щодо впливу наркотиків – як на здоров’я людей, так і на стан суспільства в цілому. В Україні, як і в інших країнах, 26 червня відбуваються конференції, диспути та інші форми громадських обговорень. Особливу увагу події традиційно приділяють освітні заклади – для школярів влаштовують тематичні уроки та зустрічі з лікарями-наркологами.

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Передусім цей день важливий як інформаційна кампанія для всіх людей, особливо для молоді. Якщо людина отримує багато знань про шкідливу дію наркотиків від самого дитинства, ризик того, що вона захоче випробувати цю дію на собі, значно знижується.

Міжнародний день на підтримку жертв тортур

26 червня 1987 року набула чинності одна з ключових ініціатив охорони прав та гідності людини – Конвенція проти жорстоких тортур. Саме 26 червня було вирішено відзначати Міжнародний день на підтримку жертв тортур, який Генеральна Асамблея ООН заснувала у грудні 1987 р. Мета даної події – закликати суспільство підтримати осіб, які стали жертвами катувань та об’єднати всі зусилля в боротьбі проти цього злочину.

У 1948 році світова спільнота засудила жорстокі поводження, що принижують гідність і цінність особистості. А у 1975 році прийняли Декларацію, в якій йшла мова про захист людей, які зазнають жорстокого поводження. З 1981 року функціонує Добровольчий фонд ООН, який фінансує організації, створені по всьому світі для надання допомоги таким людям та їх сім’ям.

На сьогодні міжнародну угоду підтримують 162 держави. За її нормами особи, які застосовують катування, можуть підлягати кримінальному переслідуванню на території будь-якої країни, незалежно від місця здійснення злочину та незважаючи на громадянство. З 1988 року розпочав свою діяльність Комітет проти тортур, завдання якого полягає у контролі виконання країнами-учасницями цих правил.

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В Україні функціонує громадське об’єднання ZERO Torture, яке заснували для створення заходів запобігання та протидії тортурам.

Яке сьогодні релігійне свято

26 червня в церковному календарі – день пам’яті святої Акилини.

Жила вона в III столітті та походила з благочестивої, багатої родини. З дитинства матір ростила Акилину у любові до Христа. Тому ще в ранньому віці дівчинка намагалася навернути однолітків до християнства. Дізнався про це градоначальник міста і привів Акилину до самого імператора. Довго мучили дівчинку, піддавали страшним тортурам, але всі рани Акилини Господь тут же зцілював. Побачивши це, язичники вирішили просто відрубати голову мучениці.

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Що не можна робити в цей день

Не варто скаржитися на будь-кого або будь-що.

Не йдіть далеко від дому після полудня.

Заборонено ділитися радощами з іншими людьми.

Народні прикмети і традиції

Дивилися, який сьогодні день: сонячний день, але квіти жовтця закриваються, значить скоро вона погіршиться;

Собаки катаються по траві – до негоди;

Півень співає до 9 вечора – чекайте на дощ;

Світить сонце, але курчата ховаються під курку-квочку – погода погіршиться;

Мошкара літає – до гарної погоди;

Павук-хрестовик забрався на заході сонця в павутину – наступного дня буде суха погода;

З самого ранку стоїть сильний запах квітів та трави – чекайте на дощ.

Пам’ятні події 26 червня

1886 рік – французький хімік Анрі Муассан уперше отримує чистий фтор;

1906 рік – стартують перші в історії автомобільні перегони Гран-Прі Франції;

1919 рік – виходить перший номер газети «Нью-Йорк Дейлі Ньюз»;

1925 рік – відбувається прем'єра в Голлівуді фільму Чарлі Чапліна «Золота лихоманка»;

1945 рік – на конференції в Сан-Франциско представники 50 держав підписують Статут Організації Об'єднаних Націй;

1960 рік – проголошують незалежність Мадагаскару;

2006 рік – у Кельні відбувається матч 1/8 фіналу Чемпіонату світу з футболу Україна – Швейцарія, в якому в серії післяматчевих пенальті з рахунком 3:0 перемагає збірна України;

2012 рік – Чорногорія офіційно розпочинає перемовини про вступ до Європейського Союзу.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Іван, Яків, Килина, Ганна, Антоніна.