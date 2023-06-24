24 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Цього дня не рекомендується їсти жирну їжу та пити алкоголь

24 червня відзначається Міжнародний день феї, Міжнародний день амброзії та Всесвітній день смурфиків. Віряни вшановують пам'ять апостола від 70-ти Варнави.

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Міжнародний день феї

24 червня у всьому світі відзначається Міжнародний день феї. Це свято для кожного малого та дорослого, що вірить у світ фей. А також це можливість поринути у глибоку історію, народний фольклор та традиції, у яких феї завжди були не тільки невіддільною частиною, але й головними героїнями.

Протягом століть феї були важливою частиною кельтської культури. У всіх давніх легендах ці міфологічні істоти описуються як розумні, пустотливі та магічні. Вони здатні літати та чаклувати, і вони живуть у країні вічної молодості. Дехто стверджує, що ми не можемо бачити фей через розподіл між двома різними світами. Проте ці істоти можуть являтися нам , в сутінках або напередодні літнього сонцестояння чи на Святвечір.

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Міжнародний день амброзії

Щороку в останню суботу червня у світі відзначається Міжнародний день амброзії. Цю подію проголосила Генеральна Асамблея ООН у 2011 році.

Для багатьох мешканців планети пилок рослини в період цвітіння є дуже небезпечним. Він провокує виникнення алергічних реакцій у людей, які схильні до них, та приступи бронхіальної астми в астматиків. Амброзія спричиняє загрозу і господарській діяльності людини, особливо в сільському господарству. Якщо не будуть прийматися заходи щодо викорінення рослини, то до 2050 року концентрація її пилку в Європі збільшиться учетверо, а до 2025 року – у кожного другого європейця проявлятимуться різні алергічні реакції.

Відзначення Міжнародного дня амброзії – це заклик звернути увагу на глобальні проблеми, які спричиняє рослина та впровадити рішучі дії у боротьбі з нею. Згадки по всьому світу про амброзію саме в цей день допомагають ретельно підготуватись до боротьби з нею, адже початок цвітіння рослини припадає на середину липня.

Всесвітній день смурфиків

25 червня 1928 року народився бельгійський карикатурист П’єр Кюлліфор, ще відомий як Пейо, творець маленьких синіх істот – смурфів. У зв’язку з цим Всесвітній день смурфіків відзначається щорічно у суботу, найближчу до 25 червня.

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У жовтні 1958 року світ познайомився з кумедними гномами в журналі коміксів. А на початку 80-х років вийшли на екран перші серії анімаційного серіалу The Smurfs і зразу ж ці чарівні істоти стали шалено популярними.

Вперше день смурфів відсвяткували в переддень виходу фільму про казкових істот – 25 червня 2011 року. На знак захоплення маленькими гномами прихильники в той день одяглися та пофарбували обличчя в синій колір, як Смурфи. В цьому дійстві брала участь донька Пейо, Вероніка Кюлліфор. Заходи проводилися в багатьох містах, таким чином було встановлено рекорд Гіннеса щодо найбільшої кількості людей, одягнених як смурфіки протягом 24 годин.

У 2013 році свято відбулося 22 червня, а 31 липня того ж року вийшли на екрани кінотеатрів The Smurfs 2. До 2019 року налічувався 31 том коміксів про маленьких гномиків.

Яке сьогодні релігійне свято

24 червня в церковному календарі – день пам’яті апостола від 70 Варнави.

Виховувався він разом з апостолом Павлом в Єрусалимі. Вів благочестиве життя, відвідував храми, весь свій вільний час проводив у молитвах. Варнава жив у часи Ісуса Христа, тому на власні очі бачив його чудеса та увірував у них. Згодом став одним з 70 апостолів. Саме Варнава привів до Єрусалима Павла та почав з ним разом проповідувати. Помер у 76 років після жорстокого побиття іудеями.

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Що не можна робити сьогодні

Цього дня краще не рвати траву, адже по ній катається нечиста сила.

Не рекомендовано їсти жирну їжу, пити алкоголь.

Не сваріться і не лайтесь з рідними.

Народні прикмети і традиції

Дивилися, який сьогодні день: квіти на акації вказують на неврожайний рік;

Стоять теплі ночі – до багатого урожаю плодових дерев;

Перед дощем вранці відчувається сильний запах трави і жимолості;

На ніч квіточки очитки закрилися – очікуйте завтра хорошу погоду;

Шипшина не розкрила свої пуп'янки – до дощу;

Горобина тільки-но заквітла – восени буде дуже багато грибів.

Пам’ятні події 24 червня

1099 рік – засновують Орден святого Іоанна Єрусалимського;

1128 рік – військо португальського графа Афонсу розбиває опозицію в битві при Сан-Мамеде;

1497 рік – перша задокументована згадка про відвідання європейцем Північної Америки: дослідник Джон Кабо висаджується на території, відомій нині як Ньюфаундленд, і проголошує її власністю англійського короля Генріха VII;

1509 рік – коронація короля Англії Генріха VIII;

1717 рік – представники британських масонських лож збираються в пивній «Гусак і рожен» і засновують Велику ложу Англії – об'єднання всіх лож;

1793 рік – французький Конвент ухвалює першу республіканську конституцію, котра проголошувала верховенство влади народу;

1894 рік – на конгресі в Парижі, скликаному за ініціативою барона П'єра де Кубертена, ухвалюють рішення про утворення Міжнародного Олімпійського комітету і проведення раз на чотири роки Олімпійських ігор;

1901 рік – у Парижі в галереї на вулиці Лафітт відкривається перша виставка Пабло Пікассо;

1917 рік – у Києві на вщент заповненій Софійській площі Володимир Винниченко зачитує текст І Універсалу Центральної Ради, прийнятий напередодні;

1917 рік – у Микольську-Уссурійському відбувається Перший загальний всеукраїнський з'їзд діячів і громадянства Далекого Сходу;

1941 рік – у трьох тюрмах Львова було розстрілюють 2072 особи «з метою прискореного розвантаження тюрем Львівської області від контрреволюційного, кримінально-політичного елемента»;

1941 рік – розпочинаються підготовлені членами ОУН(б) виступи місцевого населення у Львові, Луцьку, Перемишлі, Мостиському, Городоцькому, Рудківському, Бібрському, Жовківському та Яворівському районах Львівської області та Самбірському Дрогобицької області;

1947 рік – вперше офіційно повідомляють про НЛО;

1973 рік – з посади президента Ірландії йде найстаріший державний діяч світу 90-річний Імон де Валера, який був однією з найколоритніших політичних фігур 20-го століття, не в останню чергу завдяки значним зусиллям котрого Ірландія добилась незалежності від Великої Британії.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Варнава, Варфоломій, Єфрем, Марія.