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Зеленська зворушливо привітала столицю з Днем міста (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Зеленська зворушливо привітала столицю з Днем міста (відео)
Зеленська також оприлюднила відео з кадрами з Києва, на яких місцевих жителів вітали зі святом кульками
фото з відкритих джерел

Перша леді запевнила, що люди в Києві, які не сплять щоночі, вартують спокою своєї столиці

Перша леді України Олена Зеленська привітала Київ з Днем міста, яке святкують у неділю, 28 травня. Вона заявила, що столиця непохитна і, незважаючи на нічні обстріли, зранку люди продовжують жити, волонтерити та допомагають наблизити перемогу. Про це Зеленська написала у Телеграм та опублікувала відповідний ролик про життя столиці.

Свій допис Зеленська розпочала з важливого питання після нічної атаки росіян – «Києве, ти як?». За її словами, на це відповідають люди, які вже другий рік повномасштабної війни відстоюють своє місто.

«Які щоранку, як от сьогодні, не спавши ніч після обстрілу, виходять на роботу. Прибирають вулиці, готують каву, мчать в офіси, усміхаються за касами, лікують і патрулюють, перевозять і волонтерять, рятують. Сьогодні ж, попри все, – ще й святкують», – заявила Зеленська.

Перша леді запевнила, що люди в Києві, які не сплять щоночі, вартують спокою своєї столиці. «Люди, загартовані, мов метал, і завдяки яким Київ непохитний. Вітаю із твоїм днем, Києве, тебе та всіх людей, із якими твоє серце б’ється у незламному ритмі», – написала вона.

Зеленська також оприлюднила відео з кадрами з Києва, на яких місцевих жителів вітали зі святом кульками.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко разом із братом Володимиром привітали киян та всіх українців з Днем Києва.

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Теги: Київ Олена Зеленська свято

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