Головна Світ Соціум
search button user button menu button

58 кг кокаїну: поліція Перу вилучила партію наркотиків нацистської тематики

Діана Гасюк
glavcom.ua
58 кг кокаїну: поліція Перу вилучила партію наркотиків нацистської тематики
блоки кокаїну, помічені нацистськими свастиками та штампом «ГІТЛЕР»
фото: The Times of Israel

Поліція в Перу вилучила майже 60 кілограмів кокаїну зі свастикою на пакунках

У четвер, 25 травня перуанська поліція по боротьбі з наркотиками вилучила 58 кілограмових пакунків кокаїну із зображенням нацистського прапора на зовнішній стороні та ім'ям Гітлера, надруковане великим шрифтом. Про це повідомляє The Times of Israel.

Наркотичні речовини були виявлені в порту Пайта на північному тихоокеанському узбережжі Перу недалеко від кордону з Еквадором.

Кокаїн був захований у вантажному контейнері зі спаржею на судні під ліберійським прапором SC Anisha R, яке зупинялося в порту Еквадору. Зазначається, що вантаж прямував до порту в Бельгії.

Управління по боротьбі з наркотиками перуанської поліції продемонструвало відео та фотографії, на яких видно, що наркотики знаходилися у вентиляційній системі контейнера. Поліція продовжує обшукувати понад 80 контейнерів на судні.

Раніше перуанська влада повідомляла про виявлення кокаїну в пакунках у формі цегли з різноманітними і дивними символами, але до цього не було жодного випадку пакування з зображенням нацистської свастики.

Перу посідає друге місце у світі за обсягами вирощування кокаїнового листя і друге місце у світі за обсягами виробництва кокаїну.

За оцінками влади Перу, країна виробляє близько 100 тонн наркотиків на рік, і більшість з них потрапляє до Європи морем, а також невеликими літаками, які перевозять кокаїн до Болівії, прямуючи до портів Атлантичного океану.

Читайте також: Пасажир в Південній Кореї відчинив аварійні двері літака в повітрі, є постраждалі (відео)
Теги: наркотики поліція Порту влада відео

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Завдяки оперативності дій поліцейського та небайдужості місцевих мешканців сім’я не залишилась без даху над головою
На Вінниччині поліцейський загасив пожежу у будинку (відео)
29 квiтня, 17:01
Наляканий Медвєдев закликав до фізичного знищення Зеленського
Наляканий Медвєдев закликав до фізичного знищення Зеленського
3 травня, 20:28
Уламки збитих дронів пошкодили декілька поверхів
Атака дронів на Київ. Окупанти влучили в багатоповерхівку (фото, відео)
8 травня, 08:06
запуск ракети кілька разів переносився, зокрема через погодні умови
SpaceX вивела на орбіту ще 51 супутник Starlink (відео)
11 травня, 07:51
різанина у польському сиротинці
У Польщі затримали зловмисника, який влаштував кровопролиття у дитячому будинку
11 травня, 07:03
«Доки повішене тіло Путіна не прикрасить Кремль»: партизани РФ записали нове звернення
«Доки повішене тіло Путіна не прикрасить Кремль»: партизани РФ записали нове звернення
23 травня, 15:28
Президент компанії Microsoft Бред Сміт
Керівник Microsoft розповів про своє занепокоєння щодо штучного інтелекту
Вчора, 04:56
На Буковині настоятель монастиря підозрюється у розпалюванні міжрелігійної ворожнечі
Митрополит УПЦ (МП) із Буковини отримав підозру: деталі справи
22 травня, 17:08
У Маріуполі біля «Азовсталі» потужний вибух (відео)
У Маріуполі біля «Азовсталі» потужний вибух (відео)
Вчора, 21:46

Соціум

58 кг кокаїну: поліція Перу вилучила партію наркотиків нацистської тематики
58 кг кокаїну: поліція Перу вилучила партію наркотиків нацистської тематики
«Бавовна» в Росії: дрон атакував будівлю МВС (відео)
«Бавовна» в Росії: дрон атакував будівлю МВС (відео)
Хто винен у війні: Росія чи Україна? Несподівані результати опитування китайців
Хто винен у війні: Росія чи Україна? Несподівані результати опитування китайців
Аналітики ISW пояснили, навіщо Кремль відновлює свою інформаційну кампанію
Аналітики ISW пояснили, навіщо Кремль відновлює свою інформаційну кампанію
Правляча партія Австрії звинуватила опозицію в співпраці з Кремлем: що відомо
Правляча партія Австрії звинуватила опозицію в співпраці з Кремлем: що відомо
Головний тіньовий перевізник нафти з РФ втратить ліцензію на 21 танкер
Головний тіньовий перевізник нафти з РФ втратить ліцензію на 21 танкер

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
32K
Смертельне ДТП, суддя Тандир та алкоголь. Запрограмована трагедія
32K
Чому ЗСУ вночі не змогли збити всі ворожі цілі: роз’яснення Повітряних сил
19K
Священник Свідків Єгови відмовився воювати. Суд виніс несподіване рішення
11K
Новим головою Верховного суду став Станіслав Кравченко
8545
Масована нічна атака. Скільки ракет та «Шахедів» знищили ЗСУ
8445
В Україні зафіксували землетрус (мапа)

Новини

Землетрус в Україні, «бавовна» в Росії: головне за ніч
Сьогодні, 07:32
Окупанти безуспішно атакує на чотирьох напрямках: дані Генштабу з фронту
Сьогодні, 06:52
Смерть нацгвардійця в ДТП: Вища рада правосуддя розгляне можливість арешту судді
Сьогодні, 05:00
Короткочасні дощі та грози: прогноз погоди на 27 травня
Сьогодні, 04:41
27 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 01:15
Малюк розповів про причетність СБУ до підриву Кримського моста
Сьогодні, 01:06

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту