58 кг кокаїну: поліція Перу вилучила партію наркотиків нацистської тематики

Поліція в Перу вилучила майже 60 кілограмів кокаїну зі свастикою на пакунках

У четвер, 25 травня перуанська поліція по боротьбі з наркотиками вилучила 58 кілограмових пакунків кокаїну із зображенням нацистського прапора на зовнішній стороні та ім'ям Гітлера, надруковане великим шрифтом. Про це повідомляє The Times of Israel.

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Наркотичні речовини були виявлені в порту Пайта на північному тихоокеанському узбережжі Перу недалеко від кордону з Еквадором.

Кокаїн був захований у вантажному контейнері зі спаржею на судні під ліберійським прапором SC Anisha R, яке зупинялося в порту Еквадору. Зазначається, що вантаж прямував до порту в Бельгії.

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Управління по боротьбі з наркотиками перуанської поліції продемонструвало відео та фотографії, на яких видно, що наркотики знаходилися у вентиляційній системі контейнера. Поліція продовжує обшукувати понад 80 контейнерів на судні.

Раніше перуанська влада повідомляла про виявлення кокаїну в пакунках у формі цегли з різноманітними і дивними символами, але до цього не було жодного випадку пакування з зображенням нацистської свастики.

Перу посідає друге місце у світі за обсягами вирощування кокаїнового листя і друге місце у світі за обсягами виробництва кокаїну.

За оцінками влади Перу, країна виробляє близько 100 тонн наркотиків на рік, і більшість з них потрапляє до Європи морем, а також невеликими літаками, які перевозять кокаїн до Болівії, прямуючи до портів Атлантичного океану.