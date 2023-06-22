22 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Цього дня не рекомендується сваритися з рідними та лихословити

22 червня відзначається День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні, Всесвітній день тропічного лісу та Міжнародний день Volkswagen «Жук». Віряни вшановують пам'ять святого Кирила Олександрійського.

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День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні

Щороку 22 червня Україна згадує про мільйони людей, що полегли на кривавих полях Великої Вітчизняної війни. У цей день по всій країні проводилися зустрічі з ветеранами, благодійні акції та хвилини мовчання - все для того, щоб більше наша країна не дізналася, що таке, коли батьки ховають дітей.

Пам'ятна дата опинилася в календарі українських подій, про які варто пам'ятати, не відразу - відповідний указ був підписаний Леонідом Кучмою тільки в 2000 році. Подію назвали «День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні», а на рішення президента вплинула ініціатива громадських організацій ветеранів війни, праці, Збройних сил та жертв нацистських переслідувань.

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У цей день необхідно поставити свічку за всіх тих дочок і синів України, які загинули заради свободи і незалежності нашої держави.

День пам'яті і скорботи - чергове нагадування тим, хто нині живе на Землі про те, як нещадна і жорстока війна, і чому нам варто вчитися на помилках минулих поколінь.

Всесвітній день тропічного лісу

22 червня кожного року відзначається молода, проте важлива екологічна подія – Всесвітній день тропічного лісу. Таку дату започаткувала організація Rainforest Partnership у 2017 році.

Тропічний ліс – невід’ємна частина природи, адже він є домівкою чи не половини рослин і тварин земного шару. Годі й казати, що тропічний ліс надає нам воду, поглинає вуглекислий газ та підтримує клімат в нормальному стані.

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Всесвітній день тропічного лісу має за мету привернення уваги людства до проблеми зникнення тропічних лісів, підвищення поінформованості щодо цього, залучення до збереження й захисту лісів від вирубки.

Міжнародний день Volkswagen «Жук»

Всесвітній день Volkswagen «Жук» (Worldwide day of the VW Beetle) — це щорічна подія, яка проводиться 22 червня і присвячена культовому Volkswagen Beetle. Цей день присвячений визнанню важливої ролі, яку відіграв цей автомобіль в історії та культурі автомобілебудування. Фольксваген жук, також відомий як «народний автомобіль», вперше був представлений у 1938 році та швидко став одним із найпопулярніших автомобілів в історії. Подія заснована у 1995 році.

Цей день зазвичай передбачає різноманітні події та заходи для шанувальників класичних автомобілів. Є багато способів взяти участь у Всесвітньому дні VW Beetle: від місцевих автосалонів із старовинними моделями до онлайн-форумів, де ентузіасти можуть ділитися історіями та фотографіями. Це цікавий спосіб для людей з усього світу поєднати свою спільну любов до цього позачасового автомобіля та його унікального дизайну.

Яке релігійне свято

22 червня в церковному календарі – день пам’яті святого Кирила Олександрійського. Жив він у IV-V століттях та отримав досить непогану на той час освіту. Незабаром вирішив він відмовитися від усього мирського і присвятити своє життя вивченню Слова Божого. Спочатку Кирило провів шість років у пустелі, де відмовився від їжі (крім хліба і води), постійно молився. Тоді він став кліром у святого Феофіла.

Довгий час Кирило читав проповіді, далі став дияконом, а потім ще й єпископом. В цей час він активно боровся проти єресі, руйнував язичницькі капища, прославляючи християнство. За це в православній церкві його вважають одним із найбільш значущих. Помер своєю смертю 444 року.

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Що не можна робити цього дня

Не варто сваритися з рідними, лихословити.

Не вбивайте комарів після полудня, інакше наступного дня їх стане ще більше.

Утримайтесь від робіт з рослинами, це несприятливий час для пересаджування і висаджування.

Народні прикмети і традиції на 22 червня

Дивилися, який сьогодні день: сильна активність бобрів вказує на те, що скоро піде дощ;

Дощить – восени чекайте на велику кількість грибів;

Над водою вранці стелиться туман – до сонячної погоди;

Собака погано їсть або почала їсти траву – піде сильний дощ;

Гроза – до поганого збирання сіна;

Дме північно-західний вітер – до непогоди та хвороб.

Пам’ятні події 22 червня

1634 рік – Рембрандт одружується зі Саскією ван Ейленбюрх, що відтоді стає його музою;

1671 рік – Османська імперія оголошує війну Речі Посполитій;

1675 рік – англійський король Карл II засновує Гринвіцьку обсерваторію;

1889 рік – німецька імперія першою в Європі вводить пенсії зі старості;

1910 рік – відкривають першу в Європі повітряну пасажирську лінію Фрідріхсгафен-Дюссельдорф, на якій курсує дирижабль «Німеччина»;

1915 рік – австро-німецькі війська під керівництвом Августа фон Макензена звільняють Львів від російських військ після 293 днів російської окупації;

1940 рік – в Комп'єні Французька республіка підписує капітуляцію перед Третім Рейхом;

1941 рік – у в'язницях Львова розпочинаються розстріли в'язнів, причетних до ОУН, санкціоновані прокурором Львівської області Харитоновим;

1944 рік – німецька авіація під час масованого авіанальоту знищує 47 американських літаків на авіабазі в Полтаві;

1973 рік – до ООН одночасно приймають НДР і ФРН.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Кирило, Олександр, Іван, Олексій, Маріанна, Марія.