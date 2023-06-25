Прихильники Московської церкви на Хмельниччині зустріли криками «Ганьба» рідних загиблого військового

Іван Кушнірук загинув 5 червня під час наступу в районі населеного пункту Північне Донецької області

Прихильники Московської церкви у Красилові, що на Хмельниччині, у день поховання загиблого військового Івана Кушнірука зібралися біля Свято-Троїцького храму та викрикували рідним та побратимам героя «Ганьба». Відео поширюють у соціальних мережах.

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За даними місцевих ЗМІ, події сталася 23 червня. У той день прощалися з військовим, який загинув на війні. А ввечері на акцію протесту зібралися прихильники Московського патріархату. Саме коли військові та рідні виходили із храму після панахиди за загиблим героєм, прибічники російської церкви влаштували їм «коридор ганьби». Вони злісно кричали: «Ганьба», «Ми не хочемо ПЦУ», «Герої в лапках служать рогатому сатані».

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Тим часом Московська церква та російські пропагандисти пишуть про спробу захоплення храму у Красилові. Про це 23 червня заявила пресслужба УПЦ і цинічно попросила молитися за «парафіян храму».

У Красилівській міській раді повідомляють, що Іван Кушнірук 5 червня під час наступу в районі населеного пункту Північне Донецької області зник безвісти. Пізніше стало відомо, що він загинув. Йому було 40 років. Вдома на нього чекали мама, дочка Софія, дружина Альона, брат Юрій і сестра Галина.

Прощання із Іваном відбулося на площі Незалежності біля пам’ятного знаку Героям України. Поки прихильники УПЦ викрикують «Ганьба», інші жителі Красилівської громади зустріли військового «живим» коридором, навколішки, з державною символікою та квітами зустріли траурний кортеж із героєм, пише міськрада.

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