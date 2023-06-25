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Прихильники Московської церкви на Хмельниччині зустріли криками «Ганьба» рідних загиблого військового

Надія Карбунар
glavcom.ua
Прихильники Московської церкви на Хмельниччині зустріли криками «Ганьба» рідних загиблого військового
У Красилові на Хмельниччині прощалися із загиблим військови Іваном Кушніруком
фото: Красилівська міська рада/Facebook

Іван Кушнірук загинув 5 червня під час наступу в районі населеного пункту Північне Донецької області

Прихильники Московської церкви у Красилові, що на Хмельниччині, у день поховання загиблого військового Івана Кушнірука зібралися біля Свято-Троїцького храму та викрикували рідним та побратимам героя «Ганьба». Відео поширюють у соціальних мережах.

За даними місцевих ЗМІ, події сталася 23 червня. У той день прощалися з військовим, який загинув на війні. А ввечері на акцію протесту зібралися прихильники Московського патріархату. Саме коли військові та рідні виходили із храму після панахиди за загиблим героєм, прибічники російської церкви влаштували їм «коридор ганьби». Вони злісно кричали: «Ганьба», «Ми не хочемо ПЦУ», «Герої в лапках служать рогатому сатані».

Тим часом Московська церква та російські пропагандисти пишуть про спробу захоплення храму у Красилові. Про це 23 червня заявила пресслужба УПЦ і цинічно попросила молитися за «парафіян храму».

Прихильники Московської церкви на Хмельниччині зустріли криками «Ганьба» рідних загиблого військового фото 1

У Красилівській міській раді повідомляють, що Іван Кушнірук 5 червня під час наступу в районі населеного пункту Північне Донецької області зник безвісти. Пізніше стало відомо, що він загинув. Йому було 40 років. Вдома на нього чекали мама, дочка Софія, дружина Альона, брат Юрій і сестра Галина.

Прихильники Московської церкви на Хмельниччині зустріли криками «Ганьба» рідних загиблого військового фото 2

Прощання із Іваном відбулося на площі Незалежності біля пам’ятного знаку Героям України. Поки прихильники УПЦ викрикують «Ганьба», інші жителі Красилівської громади зустріли військового «живим» коридором, навколішки, з державною символікою та квітами зустріли траурний кортеж із героєм, пише міськрада.

Раніше прикордонники на в’їзді до Києва виявили священника Української православної церкви Московського патріархату, в телефоні якого знайшли проросійський контент.

До слова, господарський суд Тернопільської області ухвалив рішення повернути Миколаївський собор із келіями XVI-XVII століть у місті Кременець Кременецько-Почаївському державному історико-архітектурному заповіднику.

Теги: церква міськрада Софія військові дружина поховання свято дочка відео Московська церква в Україні

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