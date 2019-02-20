30 громадянам Бельгії досі платять «гітлерівські пенсії»



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Дана справа щодо німецьких пенсій винесена на обговорення парламентського комітету у закордонних справах Бельгії

За наказом Гітлера, датованим 1941 роком, бельгійці, які долучилися до нацистських військ під час Другої світової війни, мають право донині отримувати німецькі пенсії

Близько 30 громадян Бельгії досі отримують призначену Гітлером в 1941 році пенсію за службу у військах СС під час Другої світової війни.

Про це повідомляє газета The Brussels Times.

За даними видання, за наказом Гітлера, датованим 1941 роком, бельгійці, які долучилися до нацистських військ під час Другої світової війни, мають право донині отримувати німецькі пенсії.

Дана справа винесена на обговорення парламентського комітету у закордонних справах.

«Імена цих людей відомі німецькому послу (в Бельгії), проте федеральний уряд, який багато років не міг прийняти реформи в сфері фінансів, ще не проінформований про дані бельгійців», - наводить видання текст резолюції, представленої до розгляду комітету.

Як повідомляє газета De Morgen, член «Групи пам’яті», що включає в’язнів концентраційних таборів Третього рейху і їх нащадків, Алвін де Конінк заявив, що протягом 70 років бельгійські нацисти отримують пенсії в розмірі від 425 до 1275 євро на місяць. Водночас, зазначив Конінк, бельгійці, яких під час війни використовували в Німеччині як рабську силу, отримували компенсацію в розмірі лише 50 євро щомісяця.

Джерело: УНН