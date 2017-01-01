30 листопада стартував продаж квитків на «Євробачення-2018»

Перша хвиля квитків на конкурс розійшлася за лічені хвилини

Сьогодні стартував продаж квитків на фінал міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення 2018», що відбудеться в Лісабоні. Про це повідомляють на сайті конкурсу. «Перші квитки на великий фінал 2018 вийшли у продаж 30 листопада о 11:00 CET (12:00 за Києвом) за допомогою офіційного сайту продажу квитків



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Перша хвиля квитків на конкурс розійшлася за лічені хвилини

Сьогодні стартував продаж квитків на фінал міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення 2018», що відбудеться в Лісабоні. Про це повідомляють на сайті конкурсу.

«Перші квитки на великий фінал 2018 вийшли у продаж 30 листопада о 11:00 CET (12:00 за Києвом) за допомогою офіційного сайту продажу квитків BlueTicket.pt.», - йдеться в повідомленні.

Також повідомляють, що перша хвиля квитків розійшлася за лічені хвилини.

Зазначають, що друга хвиля квитків на Гранд-вінал буде запущена 20-го грудня. Загалом буде чотири хвилі продажів квитків на «Євробачення-2018».

Інші квитки в інших категоріях, включаючи квитки на фінал, будуть продаватися пізніше. Квитки на інші шоу, у тому числі на півфінали, будуть продаватися у січні 2018 року.

Нагадаємо, Португалія прийме конкурс завдяки перемозі Сальвадора Собрала в Києві - на конкурсі він виконав проникливу джазову композицію Amar pelos dois і вперше вивів свою країну в лідери «Євробачення».