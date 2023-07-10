ЗСУ успішно просуваються на Таврійському напрямку: названо втрати ворога

Наші воїни ліквідували особовий склад, військову техніку та склади боєприпасів росіян

Військові Збройних сил України рухаються вперед на Таврійському напрямку. Тут за останню добу знешкоджені понад дві роти росіян та 17 одиниць ворожої військової техніки. Про це повідомив бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський у Telegram.

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«Йдемо вперед. На Таврійському напрямку рух Сил оборони триває. Ворог знищується», – йдеться в повідомленні.

За словами генерала, артилерійські підрозділи Сил оборони протягом доби виконали 1179 вогневих завдань.

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«За останню добу втрати ворога вбитими та пораненими склали більше двох рот. Знищено 17 одиниць військової техніки противника», – написав Тарнавський.

Зокрема, ідеться про танк, бойову машину піхоти, два безпілотники Zala, БпЛА Supercam, самохідну артилерійську установку 2С3 «Акація», станцію радіоелектронної боротьби, комплекс дальнього візуального спостереження «Муром-М» та автомобільну техніку.

Крім того, було знищено дев’ять складів боєприпасів ворога.

Нагадаємо, триває 502-га доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Минулої ночі Росія завдала чергового ракетного удару по території одного з інфраструктурних об'єктів Миколаєва. Також ворог завдав 22 авіаційні удари та здійснив майже 30 обстрілів із реактивних систем залпового вогню. Зруйновано цивільну інфраструктуру, постраждали мирні люди.