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ЗСУ закріплюються на півдні, ворог наступає на Донеччині: яка ситуація на фронті

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
ЗСУ закріплюються на півдні, ворог наступає на Донеччині: яка ситуація на фронті
ЗСУ стійко тримають оборону
фото: Генштаб

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою

Триває 502-га доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Сьогодні вночі РФ завдала чергового ракетного удару по території одного з інфраструктурних об'єктів Миколаєва. Також, ворог завдав 22 авіаційних ударів та здійснив близько 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. На жаль, зруйновано цивільну інфраструктуру, постраждали мирні люди. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою. Противник зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось 17 бойових зіткнень.

Волинський та Поліський напрямки

Оперативна обстановка без суттєвих змін.

Сіверський та Слобожанський напрямки

Противник протягом доби завдав авіаційних ударів в районах Басового, Одноробівки та Ветеринарного Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли близько 10 населених пунктів, серед них Гірськ Чернігівської області; Чуйківка Сумської області та Уди, Ветеринарне, Огірцеве, Землянки Харківської області.

Куп’янський напрямок

Наші воїни стійко тримають оборону. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Масютівка та Кислівка Харківської області.

Лиманський напрямок

Протягом доби противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Роздолівка та Білогорівка Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, зокрема Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Верхньокам'янське, Івано-Дар'ївка, Берестове, Веселе, Роздолівка Донецької області.

Бахмутський напрямок

Під щільним вогнем авіації та артилерії противника, наші захисники успішно відбили атаки в районі населеного пункту Григорівка Донецької області. Ворог завдав авіаційного удару біля Торецька. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Васюківка, Богданівка, Хромове, Часів Яр, Іванівське, Олександро-Шультине та Південне Донецької області.

Авдіївський напрямок

Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Сєверного Донецької області. Ворог завдав авіаційного удару в районі Авдіївки. У той же час, ворог здійснив артилерійські обстріли понад 10 населених пунктів, зокрема це Авдіївка, Первомайське та Невельське Донецької області.

Мар’їнський напрямок

Під ворожими вогнем артилерії, наші захисники відбили усі ворожі атаки в районах населених пунктів Мар’їнка та Красногорівка. Біля останнього противник завдав також авіаційного удару. Здійснив обстріли понад 10 населених пунктів, серед них Красногорівка, Мар’їнка, Георгіївка та Побєда Донецької області.

Шахтарський напрямок

Противник вів безуспішні наступальні дії в районі Новомихайлівки Донецької області. Завдав авіаційного удару біля Одрадного на Донеччині. Здійснив обстріли понад 10 населених пунктів, зокрема це Вугледар, Сторожеве і Благодатне Донецької області.

Запорізький та Херсонський напрямки

Противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ. Здійснив артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів, серед них Новодарівка, Левадне, Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Оріхів Запорізької області; Берислав, Козацьке, Львове, Антонівка, Інженерне, Дніпровське Херсонської області та місто Херсон.

Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Авіація сил оборони за добу завдала чотирьох ударів по району зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також нашими захисниками було знищено три розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили пункт управління, три райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, склад боєприпасів, сім артилерійських засобів на вогневих позиціях та один засіб протиповітряної оборони окупантів.

Теги: війна Генштаб ЗСУ окупанти

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