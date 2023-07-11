ISW підрахував, скільки територій звільнили ЗСУ за п’ять тижнів: цифри вражають

За даними аналітиків, наші воїни за п'ять тижнів звільнили майже 300 квадратних кілометрів

Сили оборони за п’ять тижнів контрнаступу звільнили стільки ж територій, скільки росіяни захопили за пів року. Такі дані наводяться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Як зазначається, українські офіційні особи 10 липня заявили, що Сили оборони мають вогневий контроль над Бахмутом і російськими наземними лініями зв'язку навколо міста.

Як українські, так і російські джерела останніми днями вказують на те, що Україна завойовує позиції в районі Бахмута і на його південно-західних флангах, включаючи специфічні особливості рельєфу, які можуть дати українським силам вогневу перевагу.

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Загалом, за даними аналітиків, ЗСУ 10 липня проводили контрнаступальні операції щонайменше на трьох ділянках фронту.

Від початку українського контрнаступу 4 червня, за підрахунками ISW, зробленими на основі власних даних контролю місцевості, українські захисники відвоювали майже 253 квадратні кілометри території. Експерти зауважили, що українські дані відрізняються від даних ISW через різні підходи до підрахунків.

Як підсумовують фахівці, з 1 січня російські окупанти захопили всього 282 квадратні кілометри на всій території бойових дій. А ЗСУ за п’ять тижнів звільнили майже стільки ж території, скільки російські війська захопили за шість місяців.

мапа боїв: ISW

Інші висновки ISW

Перша публічна поява начальника генерального штабу Росії та командувача військовими операціями генерала армії Валерія Герасимова після заколоту в РФ підтверджує попередню оцінку ISW про те, що він, імовірно, збереже свою офіційну посаду в російській армії.

Кремль і представники західної розвідки повідомили, що російський диктатор Володимир Путін зустрівся з ватажком групи «Вагнер» Євгеном Пригожиним 29 червня (і/або 1 липня) після збройного повстання «вагнерівців» 24 червня.

Рішення Путіна зустрітися з Пригожиним не узгоджується з попередньою риторикою Кремля щодо Пригожина та його ролі в приватній військовій компанії «Вагнер».

Пов’язаний із Кремлем військовий кореспондент охарактеризував зустріч Путіна і Пригожина як спробу Кремля «м’яко» замінити Пригожина та реструктуризувати «Вагнера».

Публічна поява Герасимова і визнання зустрічі Путіна і Пригожина, ймовірно, є частиною зусиль Кремля, спрямованих на те, щоб показати, що він повністю контролює ситуацію після заколоту, а також звернутися до тих, хто лояльний до «Вагнера» і, особливо, до самого Пригожина.

Незрозуміло, чи будь-які домовленості між Кремлем і Пригожиним спонукають значну кількість персоналу ПВК погодитися підписати контракти з міноборони РФ.

Глава Чеченської республіки Рамзан Кадиров заявив, що чеченський спецназ «Ахмат» перекинувся на Бахмутський напрямок, але місцевий український командир заперечив, що стикався з чеченськими силами, припустивши, що ці чеченські елементи не роблять значного фронтового внеску в операції Росії в Україні.

Колишній російський офіцер і відомий мілблогер-націоналіст Ігор Гіркін заявив 10 липня, що йому вдалося виступити з промовою в Санкт-Петербурзі, попри спроби правоохоронних органів піддати його цензурі та запобігти промові.

Російські та українські війська вели наземні удари на лінії Куп’янськ – Сватове –Кремінна та на Бахмутському напрямку.

Росіяни вели наземні удари на лінії Авдіївка – Донецьк.

10 липня ЗСУ провели контрнаступ на південь від Оріхова на заході Запорізької області.

Російські війська продовжують зазнавати значних втрат на полі бою.

Російська окупаційна влада визнала масштабні перебої з комунальними послугами в окупованій Донеччині.

Нагадаємо, наступальна операція українських Сил оборони на Мелітопольському, Бердянському та Бахмутському напрямках триває, за останній тиждень, за даними Генштабу ЗСУ, звільнено 10 кв. км.

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Раніше аналітики ISW зазначали, що українські військові в ході свого контрнаступу навмисно дотримуються повільнішого темпу просування, щоб зберегти бойову міць Сил оборони та виснажити живу силу й запаси техніки російських окупантів.