42% українців не мають доступу до інтернету

В Україні не так багато активних користувачів інтернету

Лише 58% українців, 25,59 мільйона чоловік, використовують мережу інтернет. Про це повідомляє у своєму звіті «Digital in 2018» агентство «We are social».

Як повідомляє агентство, населення України становить 44,12 млн людей (за даними Державної служби статистики чисельність населення України без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та зони проведення АТО в період з січня до листопада 2017 року складає 42,49 млн чоловік) . З них тільки трохи більше половини, 25,59 млн, активно користуються інтернетом.

Користувачів мобільного інтернету ще менше - 18,7 мільйона чоловік, майже 42% населення України.