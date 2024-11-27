27 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Сьогодні не можна рибалити, бо риба вся залягає на дно і ви нічого не впіймаєте

27 листопада, День заснування Національної Академії Наук України, День шпильок і голок, День захисту черепах. Віряни вшановують пам'ять святого великомученика Якова Персіянина.

День заснування Національної Академії Наук України

27 листопада кожного року Україна святкує День заснування Національної Академії Наук (НАНУ).

Засновником Національної Академії Наук України був гетьман Скоропадський, створення відбулося 27 листопада 1918 року під час установчих зборів. Першим президентом НАНУ став Вернадський – вчений-геолог та геохімік.

В часи Другої світової війни академія проводила успішну роботу над ядерними реакціями, технологіями автоматичного зварювання корпусів артилерійських систем, авіабомб і танків, створенням ліків і методів лікування. Завдячуючи Інституту електротехніки при академії Європа побачила першу універсальну лічильну електронну машину, а весь світ – перші експерименти з дистанційного управління технологічними процесами.

Наразі Національна Академія Наук України є вищою науковою організацією країни та найоб’ємнішим центром наукових робіт. На міжнародній арені НАНУ представляє нашу країну у 40 міжнародних організаціях, академія активно розвиває стосунки з Європейським Союзом. В Україні ж часто проводиться публічна демонстрація наукових розробок на виставках.

День шпильок і голок

фото з відкритих джерел

Цей незвичайний день має цікаве походження та різні інтерпретації, пов’язані як із мистецтвом, так і з повсякденним життям. День шпильок і голок виник у США і спочатку мав стосунок до театрального мюзиклу «Pins and Needles», який був створений і поставлений 1937 року в Нью-Йорку. Ця вистава, що висвітлювала соціальні та політичні проблеми того часу, мала великий успіх і залишила слід в історії мистецтва. Вона була пов'язана із профспілковим рухом, адже учасниками вистави були працівники текстильної промисловості.

День захисту черепах

фото з відкритих джерел

Щорічно 27 листопада відзначається День захисту черепах. Він створений для нагадування про багату спадщину та непросте існування однієї з найдавніших істот на Землі. Це міжнародна ініціатива, покликана привернути увагу до охорони черепах і збереження їхнього природного середовища існування.

Яке сьогодні релігійне свято

27 листопада в церковному календарі – день пам’яті святого великомученика Якова Персіянина. Він був християнським святим, який жив у IV столітті. Він народився в Персії, але пізніше переїхав до Солуня (сучасний Салоніки в Греції), де став відомим своєю духовною силою та вірою. Яків був відомий своїми дивотворними діями та здатністю викликати духів. Він відзначався великою вірою та мужністю, що допомагали йому викликати духів і відвертати їх від людей. Його життя було наповнене служінням Богу та допомогою людям.

Що не можна робити цього дня

Не варто шити або плести, взагалі краще не займатися рукоділлям.

Заборонено цього дня впускати до будинку немічних, старих та хворих людей, після такого у вас самих почнуться злидні.

Не можна рибалити, бо риба вся залягає на дно і ви нічого не впіймаєте.

Народні прикмети і традиції

Шумить ліс – чекайте на відлигу;

Корови пирхають та сопуть – буде холодна погода;

Червона зоря цього дня вказує на вітряну погоду;

Дим із труби піднімається догори – на морози, стелиться донизу – на потепління.

Пам’ятні події 27 листопада

1095 рік – Папа Римський Урбан II на соборі в Клермоні проголосив Перший хрестовий похід;

1620 рік – Пілігрими висаджуються в Америці;

1893 рік – у Львові відбувається прем'єра п'єси Іван Франка «Украдене щастя», постановку здійснив Кость Підвисоцький, який і виконав роль Миколи Задорожного;

1895 рік – Альфред Нобель підписує свій заповіт, за яким його майно поступає до фонду Нобелівської премії;

1897 рік – вводять в експлуатацію Єнакієвський металургійний завод — одне з найстаріших металургійних підприємств України;

1918 рік – відбуваються перші установчі спільні збори Української Академії Наук, на яких президентом Академії було обрано В. Вернадського, секретарем – А.Кримського;

1937 рік – у віці 73 років «народний патріарх» митрополит Василь (Липківський) розстріляний за вироком «трійки» НКВС;

1943 рік – битва підрозділів УПА з 2 дивізіями вермахту у Чорному лісі;

1952 рік – у свій перший рейс вирушає львівський тролейбус;

1992 рік – у Відні пожежа охоплюєпалац Гофбург;

2004 рік – Верховна Рада України на позачерговому засіданні визнає результати повторного голосування на виборах Президента 21.11.2004 такими, що не відображають повною мірою волевиявлення народу і є недійсними.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Олексій, Андрій, Борис, Василь, Володимир, Всеволод, Гаврило, Дмитро, Іван, Микола, Роман, Сергій, Федір, Яків.