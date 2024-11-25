GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів

Долучайтеся до спільноти GET Business Festival, щоб дізнатися про нові стратегії розвитку

12 грудня GET Business Festival від Delo.ua об’єднає 1300 учасників і понад 90 представників бізнесу, державного і громадського секторів на трьох тематичних сценах: стратегії зростання, бізнес-розвиток, маркетинг у воєнний час. Фестиваль вкотре стане платформою для обміну бізнес-практиками, сміливими рішеннями і стратегіями розвитку у воєнний час та нетворкінгу підприємницької спільноти. За понад шість років існування фестиваль став драйвером розвитку тисяч компаній малого, середнього та великого бізнесу. Цьогорічний захід набуває особливого значення, адже Україна сьогодні проходить етапи трансформацій, рушійною силою яких є малий та середній бізнес. Спікери ділитимуться власним досвідом управління та розвитку бізнесу в умовах ризиків, мінливого бізнес-клімату, невизначеності та обмежених ресурсів.

У програмі: 3 тематичні сцени, 10+ панельних дискусій, презентація успішних кейсів і лайфхаків від власників та керівників компаній.

Серед спікерів:

Оксана Жолнович, міністерка соціальної політики України, кандидатка юридичних наук;

Дмитро Наталуха, голова Комітету ВРУ з питань економічного розвитку;

Ігор Сироватко, операційний директор OLX Україна та Центральна Азія;

Євген Заіграєв, член правління ПриватБанку з питань корпоративного бізнесу та МСБ;

Володимир Красотін, директор з цифрової трансформації фармацевтичної компанії «Дарниця»;

Олег Заплетнюк, генеральний директор «ТАС Агро»;

Юлія Павленко, директорка міжнародних операцій АТ «Укрпошта»;

Андрій Семченко, директор з корпоративного бізнесу Страхової компанії ІНГО;

Олена Шуляк, голова Комітету ВРУ з питань держвлади, самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, голова партії “Слуга народу”;

Тетяна Шерман, керівниця департаменту маркетингу і комунікацій Академії ДТЕК;

Антон Бокий, Chief Marketing Officer в INTERTOP Ukraine;

Лідія Білас, підприємиця, засновниця мережі освітніх проєктів «МрійДій»;

Олексій Суровцев, актор, зоозахисник, власник притулку для тварин і ветеринарної клініки «Бородата котомамуля» та експерти з Ощадбанку, KSE, Atmosfera, 1+1 media, Vandog Agency, БФК Gulliver, DonorUA тощо.

Запрошуємо підприємців, представників середнього і великого бізнесу, менеджерів великих компаній, маркетологів і комунікаційників до обговорення актуальних тем:

Як зберегти успішний бізнес в умовах глобальних викликів.

Як управляти ризиками та оптимізувати ресурси для виживання і розвитку.

Як налагодити партнерство і співпрацю між малим, середнім і великим бізнесом, між бізнесом і державою.

Як залучити кошти для зростання у складні часи.

Фінансові потоки та структура витрат під час непередбачуваних обставин: які фінансові інструменти допоможуть забезпечити стабільність і готовність до нових викликів.

Стратегії маркетингу у воєнний час і створення стійких бізнес-моделей: соціальна відповідальність як конкурентна перевага.

Нові інструменти для залучення й утримання клієнтів, роль брендингу та онлайн-маркетингу.

Долучайтеся до спільноти GET Business Festival, щоб дізнатися про нові стратегії розвитку, отримати цінні інсайти від експертів у своїх нішах та знайти нові можливості для зростання свого бізнесу.

Подробиці та реєстрація: https://get.delo.ua/

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