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МВФ та Єврокомісія поставили крапку в питанні оподаткування тютюнових стіків

Анастасія Ковальова
glavcom.ua
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МВФ та Єврокомісія поставили крапку в питанні оподаткування тютюнових стіків
МВФ та Єврокомісія поставили крапку в питанні оподаткування тютюнових стіків
фото з відкритих джерел

МВФ та Єврокомісія остаточно визначили позицію щодо оподаткування тютюнових стіків

Міжнародний валютний фонд та Єврокомісія підтримали необхідність встановлення різних ставок оподаткування на сигарети та тютюнові стіки для нагрівання в Україні, що передбачено урядовим законопроєктом №11090.

Про це йдеться у звіті Єврокомісії та в позиції Міжнародного валютного фонду, викладеній у листі до Міністерства фінансів.

«Щодо акцизних зборів на тютюнові вироби, то Податковий кодекс України в цілому узгоджений із законодавством ЄС. Подальшого узгодження потребують різні категорії тютюнових виробів та ставки акцизного збору, що застосовуються відповідно до норм ЄС», – йдеться у звіті Єврокомісії.

У позиції МВФ зазначено, що запропонований Міністерством фінансів диференційований підхід до оподаткування сигарет та тютюнових стіків для нагрівання відповідає рекомендаціям фонду.

«Для тютюнових виробів для електричного нагрівання ми запропонували ставку, що базується на порівнюваній базі тютюну для цих продуктів, і рекомендували використовувати ставку в межах від 45 до 90 євро за 1000 тютюнових стіків, зазначивши, що потрібно знайти баланс між фінансовими цілями та цілями в галузі охорони здоровʼя. Запропонована вами (Мінфіном – ред.) ставка у розмірі 72 євро за 1000 стіків у 2028 році знаходиться в межах цього діапазону», – йдеться у позиції МВФ у листі до Міністерства фінансів України.

В інтерв'ю агентству «Інтерфакс-Україна» заступник голови місії МВФ в Україні Тревор Лессард наголосив на важливості приведення акцизів, зокрема, на алкоголь, тютюн, до показників, встановлених у Європейському Союзі.

Нагадаємо, що в ЄС мінімальна ставка податку на сигарети сягає 90 євро за тисячу штук, в той час як для ТВЕН така ставка є істотно нижчою (від 45 євро за 1000 штук), що пояснюється тим, що така ставка може мотивувати курців до переходу на бездимні альтернативи та, відповідно, зменшення шкоди на громадське здоров’я.

Як повідомлялося, цей законопроєкт передбачає переведення ставок акцизного податку на тютюнові вироби в євро; продовження чинного акцизного графіку до 2028 року для остаточного досягнення мінімального рівня, встановленого в ЄС (90 євро за 1000 штук сигарет), а також імплементацію європейської практики щодо оподаткування ТВЕН в частині диференціації акцизних ставок порівняно із сигаретами.

Бізнес-асоціації звернулися до Верховної Ради з проханням підтримати в другому читанні урядовий законопроєкт №11090 про підвищення акцизного податку на тютюнові вироби та їх гармонізацію з європейським підходом щодо оподаткування ТВЕНів.

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Теги: Єврокомісія алкоголь тютюнові вироби Україна законопроєкт

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