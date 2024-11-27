Росія готується до наступу на Дніпропетровщину – ISW

Російське військове командування розглядає можливість наступу на південно-східну частину Дніпропетровської області

Російське керівництво прагне захопити ще більше українських територій, зокрема у Дніпропетровській області. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Зокрема 26 листопада директор Служби зовнішньої розвідки Росії Сєргєй Наришкін заявив, що Москва нібито відкрита до переговорів. Водночас він категорично відкинув можливість «заморожування» нинішньої лінії фронту або створення демілітаризованої зони.

Наришкін наголосив, що єдиний шлях до миру – це «усунення» причин, які, за його словами, змусили Росію розпочати повномасштабне вторгнення в Україну. На думку аналітиків, ця заява свідчить про те, що Кремль продовжує наполягати на повній капітуляції Києва. Крім того, російські посадовці вкотре озвучили вимоги щодо передачі їм чотирьох українських областей, які Росія частково окупувала.

Аналітики також вказують, що російське військове командування, ймовірно, розглядає можливість наступу на південно-східну частину Дніпропетровської області. Хоча ця область не входить до числа незаконно анексованих, за словами аналітиків, її захоплення могло б допомогти РФ досягти її стратегічної мети – повного захоплення Донецької області.

Нагадаємо, українські оборонці відновили втрачені позиції поблизу Кремінної, а російські сили нещодавно просунулися поблизу Покровська, Курахового та Великої Новосілки.

До слова, Російська Федерація намагатиметься представити бойові дії на межі Запорізької та Донецької областей як повномасштабний наступ на Запоріжжя, попри відсутність у ворога достатніх ресурсів для такої операції.