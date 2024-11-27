Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Росія готується до наступу на Дніпропетровщину – ISW

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Росія готується до наступу на Дніпропетровщину – ISW
Аналітики вважають, що захоплення Дніпропетровщини може допомогти РФ досягти стратегічної мети
фото з відкритих джерел

Російське військове командування розглядає можливість наступу на південно-східну частину Дніпропетровської області

Російське керівництво прагне захопити ще більше українських територій, зокрема у Дніпропетровській області. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Зокрема 26 листопада директор Служби зовнішньої розвідки Росії Сєргєй Наришкін заявив, що Москва нібито відкрита до переговорів. Водночас він категорично відкинув можливість «заморожування» нинішньої лінії фронту або створення демілітаризованої зони.

Наришкін наголосив, що єдиний шлях до миру – це «усунення» причин, які, за його словами, змусили Росію розпочати повномасштабне вторгнення в Україну. На думку аналітиків, ця заява свідчить про те, що Кремль продовжує наполягати на повній капітуляції Києва. Крім того, російські посадовці вкотре озвучили вимоги щодо передачі їм чотирьох українських областей, які Росія частково окупувала.

Аналітики також вказують, що російське військове командування, ймовірно, розглядає можливість наступу на південно-східну частину Дніпропетровської області. Хоча ця область не входить до числа незаконно анексованих, за словами аналітиків, її захоплення могло б допомогти РФ досягти її стратегічної мети – повного захоплення Донецької області.

Нагадаємо, українські оборонці відновили втрачені позиції поблизу Кремінної, а російські сили нещодавно просунулися поблизу Покровська, Курахового та Великої Новосілки.

До слова, Російська Федерація намагатиметься представити бойові дії на межі Запорізької та Донецької областей як повномасштабний наступ на Запоріжжя, попри відсутність у ворога достатніх ресурсів для такої операції.

Читайте також:

Теги: Дніпропетровщина окупанти війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Оперативні групи працюють над усуненням наслідків ворожої атаки на Київщину
Нічна атака на Київщину: уламки дронів упали в чотирьох районах (фото)
Вчора, 09:22
Путіна оточують люди, які хочуть ще більшої ескалації війни зі сторони РФ
Хто підштовхує Путіна до ескалації? ЦПД назвав двох кремлівських чиновників
22 листопада, 10:10
Росіяни продовжують депортувати українських дітей
Росіяни вивозять з окупованих територій талановитих дітей – Центр нацспротиву
20 листопада, 06:30
Ситуація на фронті 20 листопада
Карта бойових дій в Україні станом на 20 листопада 2024 року
20 листопада, 00:10
Наслідки обстрілу Одеси, 18 листопада 2024 р.
Атака на Одесу. Росія знайшла виправдання новим вбивствам українців
18 листопада, 13:41
Росіяни намагаються вплинути на європейські країни
РФ використовує невизначеність позиції США щодо України для тиску на Європу – ISW
16 листопада, 06:18
Юрій Жуковець розповів про операцію ЗСУ на Курщині
Герой України розповів, що його вразило найбільше на Курщині
13 листопада, 07:30
США продовжують підтримувати Україну
США з союзниками консультуються щодо відповіді на участь військ КНДР у війні проти України
8 листопада, 00:44
Орбан і Трамп мають «грандіозні плани» після виборів
Гонка посередників в українській війні. Орбан вирвався вперед
7 листопада, 09:05

Події в Україні

Стало відомо, коли може розпочатися ексгумація жертв Волинської трагедії
Стало відомо, коли може розпочатися ексгумація жертв Волинської трагедії
В окупованому Криму лунають вибухи
В окупованому Криму лунають вибухи
Росія готується до наступу на Дніпропетровщину – ISW
Росія готується до наступу на Дніпропетровщину – ISW
Втрати ворога станом на 27 листопада 2024 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 27 листопада 2024 – Генштаб ЗСУ
Українська делегація прибула до Південної Кореї з проханням про надання зброї – Yonhap
Українська делегація прибула до Південної Кореї з проханням про надання зброї – Yonhap
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 27 листопада: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 27 листопада: ситуація на фронті

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
127K
Третя світова почнеться? Тімоті Снайдер розʼяснив новий задум Путіна
111K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 27 листопада: ситуація на фронті
53K
Зменшення граничного віку для мобілізації: нардеп розповів, коли Рада розгляне законопроєкт
40K
Карта повітряних тривог України онлайн 27 листопада 2024
12K
Зрадниця Марченко похизувалась тим, як провела літо на окупованих територіях
7842
З українських вишів відраховано більше 20 тис. студентів. Міносвіти назвало причину

Новини

Мінлива хмарність, місцями мокрий сніг: прогноз погоди на 27 листопада
Сьогодні, 06:00
У Києві та низці областей оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 05:43
27 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
ЄБРР ніколи не заявляв про неготовність фінансувати ДТЕК Ахметова – офіційна заява банку
Вчора, 16:48
Енергетики ДТЕК вчергове потрапили під обстріл на Дніпропетровщині
Вчора, 13:00
Авіакатастрофа у Литві: падіння вантажного літака зафіксовано на відео
Вчора, 06:25

Прес-релізи

GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
25 листопада, 15:43
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua