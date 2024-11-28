На Київщині ППО працює по безпілотниках

У Київській області повітряну тривогу оголосили о 23:09

Після опівночі 28 листопада у Київській області сили ППО працюють по ворожих безпілотниках. Про це повідомляє КОВА.

«У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях. Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку», – додала КОВА.

Там також закликали громадян дотримуватися інформаційної тиші – не фіксувати та не викладати в мережу роботу наших захисників.

Зазначимо, у Київській області повітряну тривогу оголосили о 23:09. У Києві – о 23.50.

Нагадаємо, під час нічної атаки російських безпілотників на Київ уламки збитих дронів впали в Дніпровському районі столиці. Внаслідок падіння уламків БпЛА була серйозно пошкоджена будівля, постраждали двоє осіб. Одного з них госпіталізували.

Також у ніч на 26 листопада уламки збитих дронів упали в чотирьох районах Київщини. Пошкоджені приватні будинки, житлові багатоповерхівки, господарче приміщення, гаражі та автомобіль.

До слова, російські війська завдали авіаційного удару по житловому масиву міста Суми. Внаслідок атаки росіян дві людини загинули.