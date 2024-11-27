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Єрмак назвав умови для переговорів з Росією

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Єрмак назвав умови для переговорів з Росією
Єрмак висловився про переговори з РФ
фото з відкритих джерел

Єрмак вважає, що посилюючи оборонну, економічну та дипломатичну складові, Європа зможе забезпечити тривалий мир

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак зазначив, що переговори між Україною та Росією можливі лише за умови згоди обох сторін на завершення війни та повернення до ситуації, яка була станом на 23 лютого 2022 року. Про це він написав у колонці Dagens industri. 

Однак, як зазначає Єрмак, наразі Росія не зацікавлена в мирі, адже вона демонструє перекиданням 11 тис. північнокорейських військових з потенціалом збільшення контингенту до 100 тис.

«Запуск Росією гіперзвукової ракети середньої дальності, здатної нести ядерну зброю, по Дніпру минулого тижня в поєднанні з погрозами Путіна щодо подальших ударів ще раз демонструє, що Москва не зацікавлена в мирі. На кожен російський удар і ядерну загрозу необхідно відповідати з непохитною рішучістю. Посилення режиму санкцій у поєднанні з посиленням військового та цивільного потенціалу України, особливо нашої протиповітряної оборони, повинно відбутися негайно. Підтримка України перед обличчям цих викликів має бути стійкою, тривалою та довгостроковою», – вважає Єрмак. 

Керівник ОП додав, що наразі Європа має активізуватися та встановити власний надійний стратегічний підхід. Посилюючи оборонну, економічну та дипломатичну складові, Європа зможе забезпечити тривалий мир, безпеку та економічну стабільність.

Нагадаємо, Reuters повідомляє, що російський диктатор Володимир Путін готовий обговорити угоду про припинення вогню в Україні з новообраним президентом США Дональдом Трампом. Однак він відкидає будь-які серйозні територіальні поступки та наполягає на тому, щоб Київ відмовився від наміру вступити в НАТО.

Раніше президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Путін не зацікавлений у мирі та не готовий до переговорів щодо його досягнення. Натомість він має намір загострити бойові дії. 

Тим часом президент України Володимир Зеленський заявив, що Путіну вигідно сідати за стіл переговорів, проте він не зацікавлений у досягненні реальних домовленостей. 

До слова, китайська делегація в ООН закликала до негайних переговорів між Росією та Україною, заявивши, що обидві сторони продовжують прагнути до перемоги через силу.

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Теги: росія війна Україна переговори Андрій Єрмак Офіс президента

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