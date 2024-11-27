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У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу

Ірина Бура
glavcom.ua
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У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу

Громадянам рекомендується пройти в укриття

У Києві та низці областей України станом на 01:39 оголошену повітряну тривогу через ворожі БпЛА.

Як повідомили у Повітряні сили, ударний БпЛА наближається до Києва з півдня.

Щодо руху ворожих БпЛА:

  • БпЛА на півдні Київщини курсом на Житомирщину;
  • БпЛА межі Полтавської, Черкаської та Київської областей, курс на Київ;
  • БпЛА на межі Черкаської та Київської областей курс північно-західний;
  • БпЛА з Кіровоградщини на Черкащину курс північний;
  • БпЛА в районі Шаргорода (Вінниччина) курс північно-західний (Хмельниччина);
  • БпЛА район Первомайська, курс на Вінниччину;
  • БпЛА на Вінниччині між Хмільником та Калинівкою курсом на Житомирщину (Бердичів). 

Карта повітряних тривог має такий вигляд:

Нагадаємо, у ніч на 26 листопада уламки збитих дронів упали в чотирьох районах Київщини. Пошкоджені приватні будинки, житлові багатоповерхівки, господарче приміщення, гаражі та автомобіль.

Крім того, в ніч на 26 листопада російські загарбники вдарили по електроінфраструктурі Тернополя. Через це в місті тимчасово не курсуватимуть тролейбуси. 

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Теги: росія Хмельниччина Київ війна Україна Вінниччина ворог тривога

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