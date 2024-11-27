У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу

Громадянам рекомендується пройти в укриття

У Києві та низці областей України станом на 01:39 оголошену повітряну тривогу через ворожі БпЛА.

Як повідомили у Повітряні сили, ударний БпЛА наближається до Києва з півдня.

Щодо руху ворожих БпЛА:

БпЛА на півдні Київщини курсом на Житомирщину;

БпЛА межі Полтавської, Черкаської та Київської областей, курс на Київ;

БпЛА на межі Черкаської та Київської областей курс північно-західний;

БпЛА з Кіровоградщини на Черкащину курс північний;

БпЛА в районі Шаргорода (Вінниччина) курс північно-західний (Хмельниччина);

БпЛА район Первомайська, курс на Вінниччину;

БпЛА на Вінниччині між Хмільником та Калинівкою курсом на Житомирщину (Бердичів).

Карта повітряних тривог має такий вигляд:

Нагадаємо, у ніч на 26 листопада уламки збитих дронів упали в чотирьох районах Київщини. Пошкоджені приватні будинки, житлові багатоповерхівки, господарче приміщення, гаражі та автомобіль.

Крім того, в ніч на 26 листопада російські загарбники вдарили по електроінфраструктурі Тернополя. Через це в місті тимчасово не курсуватимуть тролейбуси.