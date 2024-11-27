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Чи підтримують жителі Південної Кореї надання зброї Україні: результати опитування

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Чи підтримують жителі Південної Кореї надання зброї Україні: результати опитування
Раніше президент Південної Кореї заявив, що не виключає можливості надання зброї Україні
фото з відкритих джерел

Південна Корея є одним з найбільших світових експортерів зброї

82% жителів Південної Кореї проти надання Україні військової допомоги. Про це повідомляє Reuters з посиланням на дані жовтневого опитування Gallup Korea.

Як зазначається, опитування було проведено на тлі повідомлення про те, що Україна планує надіслати Сеулу запит про надання зброї, включаючи артилерію та систему протиповітряної оборони. Утім, джерела Reuetrs вказують, що перемога Дональда Трампа на виборах у США внесла невизначеність у ці переговори.

Агентство пише, що на відміну від сусідньої Японії, яка також уникає прямого озброєння Києва, Південна Корея є одним з найбільших світових експортерів зброї і уклала великі оборонні угоди з сусідами України.

Південна Корея надала Україні машини для розмінування, бронежилети та іншу нелетальну допомогу і не виключає постачання зброї Києву, особливо після того, як Сеул і Вашингтон повідомили про відправку тисяч північнокорейських військових до Росії.

Натомість головна опозиційна Демократична партія розкритикувала уряд за те, що він не виключає надання допомоги зброєю, і закликала його шукати схвалення таких рішень у парламенті.

Нагадаємо, президент Південної Кореї Юн Сок Йоль заявив, що не виключає можливості надання зброї Україні. Таку заяву політик зробив на фоні того, що Північна Корея розгорнула свої війська в Росії.

Президент заявив, що в країні існує політика, згідно з якою вони не надають зброї тим країнам, які перебувають у війні. Проте через активізацію КНДР ситуація може змінитися на підтримку України. Якщо Південна Корея ухвалить рішення про постачання зброї Україні, то спочатку нададуть оборонну зброю. Юн Сок Йоль зазначив, що його офіс уважно стежитиме за ситуацією, пов'язаною з діяльністю північнокорейських солдатів, і у разі надання допомоги акцент зроблять на оборонних озброєннях.

Раніше повідомлялося, що Південна Корея розглядає «всі можливі сценарії» підтримки України на тлі присутності військ КНДР у Росії.

До слова, українська делегація на чолі з міністром оборони Рустемом Умєровим прибула до Південної Кореї.

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Теги: зброя Україна Південна Корея населення соцопитування

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