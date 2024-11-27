Надія Савченко вийшла на публіку і перелічила «найвідоміших ухилянтів»

Екснардепка розкритикувала лідерів суспільних думок, які не на фронті

Колишня народна депутатка та військовослужбовиця Надія Савченко заявила, що деякі лідери суспільних думок є «професійними ухилянтами». Про це вона розповіла в інтервʼю на ютуб-каналі ProUA.

«Оці лідери суспільних думок, які себе так називають, це в основному ухилянти. Раніше їх називали професійними активістами, зараз вони ухилянти», – заявила Савченко.

На її думку, такими є Сергій Стерненко, Юрій Бутусов та Віталій Шабунін. За словами Савченко, це чоловіки, які або не є військовослужбовцями або ж є військовослужбовцями «далеких тилових частин, які гарно примазалися».

«Купа ухилянтів, які повтікали за кордон, були лідерами суспільних думок... От давайте згадаємо про цих людей і подумаємо, кому вони роблять мозок? Таким же, які теж не хочуть воювати. Це лідери суспільних думок таких же трусів (боягузів, – «Главком»), як і вони», – наголосила екснардепка.

Савченко додала, що справжнім людям, які пішли на фронт, нібито «гидко слухати таких лідерів суспільних думок».

Нагадаємо, народна депутатка Мар'яна Безугла стверджує, що колишня нардепка Надія Савченко – командир роти в одній із бригад ТрО, відповідальна за прорив ворога в Очеретиному і в наступі на Покровськ.

Згодом Савченко звернулася до Служби безпеки та Державного бюро розслідувань, щоб правоохоронці перевірили народну обраницю Мар'яну Безуглу «на предмет державної зради».

Нагадаємо, головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський зустрівся з Сергієм Стерненком. Зустріч відбулася після інциденту із волонтером, який звинувачував Сирського у переслідуванні.

Стерненка було оголошено в розшук, оскільки блогер нібито не з'явився по повістці до військкомату. Згодом Одеський обласний ТЦК зазначив, що Стерненко вже відвідав Приморський РТЦК та СП, де оплатив адміністративний штраф за порушення правил військового обліку. Також його направили на ВЛК.