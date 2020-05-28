47 народних депутатів оскаржили у Конституційному суді відокремлення ГТС від Нафтогазу



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Оператор газотранспортної системи України повністю вийшов з групи Нафтогаз і тепер на 100% належить Магістральним газопроводам

Представляти інтереси групи депутатів буде Юлія Тимошенко та Сергій Власенко

47 народних депутатів України просять Конституційний суд визнати неконституційним анбандлінг — відокремлення газотранспортної системи України від Нафтогазу.

Про це повідомляє пресслужба КСУ.

«Звернення з конституційним поданням обумовлено тим, що енергетика є стратегічно важливою галуззю економіки України, від стабільності та сталого розвитку якої залежать життєдіяльність та якість більшості сфер життя суспільства, а також безпосередньо добробут українського народу не лише нинішнього, а й прийдешніх поколінь», — йдеться у поданні депутатів.

Його підписали зокрема Юлія Тимошенко, Сергій Власенко, Михайло Волинець, Іван Крулько, Валентин Наливайченко, Юлія Льовочкіна, Віктор Медведчук, Наталія Королевська, Вадим Рабинович, Нестор Шуфрич та інші.

Представляти інтереси групи депутатів призначили очільницю «Батьківщини» Юлію Тимошенко та члена фракції Сергія Власенка.

Нагадаємо, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг 24 грудня прийняла рішення про сертифікації «Оператора газотранспортної системи України».

Зазначимо, компанія ТОВ «Оператор ГТС України» розпочала роботу 1 січня 2020 року. З 7 ранку вона взяла на себе обов'язки оператора газотранспортних систем України як незалежна, технічно та фінансово самостійна компанія.

Нагадаємо, у середині листопада президент Володимир Зеленський підписав закон про анбандлінг НАК «Нафтогаз України».

Анбандлінг «Нафтогазу» — це була необхідна умова для того, аби Україна могла укласти новий контракт про транзит газу з Росією за європейськими правилами.