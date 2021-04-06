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    50 міст та сіл на Донбасі лишилися без води через обстріл бойовиків

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    50 міст та сіл на Донбасі лишилися без води через обстріл бойовиків - 50 міст та сіл на Донбасі лишилися без води через обстріл бойовиків
    50 міст та сіл на Донбасі лишилися без води через обстріл бойовиків

    Завтра сапери, енергетики, працівники Води Донбасу та інші фахівці оглянуть місце обстрілу, аби визначитися з переліком робіт

    Сьогодні близько 17:00 внаслідок обстрілу було знеструмлено насосну станцію першого підйому Південнодонбаського водопроводу. Водопостачання зупинене у 49 населених пунктах.

    Про це повідомив голова Донецької ОДА Павло Кириленко у Facebook.

    Станція розташована у «сірій зоні» між селами Василівка та Крута Балка.

    З неї вода подається на чотири фільтрувальні станції: Карлівську (водопостачання міст: Білозерське, Білицьке, Гірник, Добропілля, Мирноград, Новогродівка, Покровськ, Селидове, Українськ; смт: Олександрівка, Водянське, Вишневе, Желанне, Курахівка, Новодонецьке, Святогорівка, Гострий, Цукурине; сіл: Александрополь, Ганнівка, Балаган, Беззаботівка, Григорівка, Зоряне, Водяне, Орлівка, Ластівчине, Промінь, Нововодяне, Світле, Іверське, Миколаївка, Миронівка, Петрівка, Лисівка), Великоанадольську (водопостачання міст: Волноваха, Докучаєвськ, Вугледар, смт Оленівка і Новотроїцьке, сіл: Володимирівка, Жовтневе, Ольгинське, Благодатне, Ближнє, Ясне), Старокримські № 1, № 2 (водопостачання Маріуполя, селищ Сартана та Старий Крим).

    «Працівники станції змогли сховатися у бомбосховищі, наразі жертв обстрілу немає. Завтра сапери, енергетики, працівники Води Донбасу та інші фахівці оглянуть місце обстрілу, аби визначитися з переліком робіт. Зможемо почати їх виконувати, коли отримаємо гарантії дотримання режиму тиші під моніторингом місії ОБСЄ», – повідомив глава ОДА.

    Теги: ОБСЄ вода обстріл водопостачання Павло Кириленко
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