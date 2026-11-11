Зеленський відповів, чи зміг би пробачити Путіна

Зеленський зазначив, що не пробачив би Путіна навіть в останній день свого життя

Володимир Зеленський зауважив, що Росія й досі не усвідомлює власної ролі як агресора

Президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами категорично відкинув можливість будь-якого вибачення чи прощення для очільника Кремля Володимира Путіна, наголосивши, що не зміг би пробачити його навіть в останній день свого життя. Про це пише «Главком».

Глава держави підкреслив необхідність повної відповідальності російського суспільства за розпочату війну, зазначивши, що громадяни РФ й досі не усвідомлюють власної ролі як агресора та намагаються перекласти провину.

За словами Зеленського, ідеться про цілком конкретні злочини, вбивства та катування у конкретних містах, тож винні мають бути знайдені та притягнуті до відповідальності через суди та міжнародне правосуддя.

Коментуючи можливість прямих переговорів із лідером Кремля, президент відзначив світоглядну прірву між сторонами, оскільки російське керівництво та суспільство живуть у спотвореній пропагандою реальності.

Як відомо, в Абу-Дабі відбувся перший день переговорів між Україною, США та Росією. Сторони обговорили можливі гуманітарні кроки, звільнення полонених, гарантії безпеки для України та заходи з деескалації.

Спочатку українська делегація провела переговори з європейськими та американськими партнерами, після чого відбулася тристороння зустріч за участю представників України, США та Росії. Зеленський охарактеризував тристоронні переговори як конструктивні та змістовні. Одним із головних питань стало звільнення полонених, яке президент назвав пріоритетом.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський висловився щодо можливої передачі Донбасу Росії в обмін на гарантії безпеки для України. Глава держави поставив під сумнів, що територіальні поступки здатні зупинити російського диктатора Володимира Путіна. Він нагадав, що Кремль виправдовував повномасштабне вторгнення нібито захистом російськомовних жителів Донбасу, однак російські війська згодом намагалися захопити Київ, а в окупованій Бучі вбивали та катували мирних жителів.